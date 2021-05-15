«Укрпошта» не може позбутися бджіл, які ожили

Відправники тричі були в відділенні пошти і бачили живих бджіл, але забирати їх не хочуть

У відділенні «Укрпошти» в Іршаві на Закарпатті вже кілька днів залишаються ожилі бджоли, оскільки їх власник відмовляється їх забирати.

Про це пише ТСН у суботу, 15 травня.

У компанії говорять, що відправники тричі були в відділенні пошти і бачили живих бджіл, але забирати їх не хочуть.

«Оскільки в особистій комунікації бджолярі не реагують на прохання працівників компанії, «Укрпошта» публічно закликає відправників забрати бджолопакети і забезпечити належні умови утримання», – зазначили на пошті.

Зазначимо, 13 травня «Укрпошта» показала диво «воскресіння» бджіл на Закарпатті.

Перед цим «Укрпошта» вибачилася перед бджолярами Закарпаття за загибель восьми мільйонів бджіл під час перевезення. В «Укрпошті» повідомили, що мають намір припинити надавати послугу з перевезення комах в 2022 році.

Зазначимо, бджолярі вже звернулися до правоохоронних органів та мають намір судитися з «Укрпоштою», а соцмережі вибухнули десятками гнівних коментарів, що бджоли начебто просто задихнулися від нестачні кисню. Вартість всіх бджіл, яких відправили поштою, на ринку становить близько 500 тисяч гривень.