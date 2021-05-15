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    «Укрпошта» не може позбутися бджіл, які ожили

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    &laquo;Укрпошта&raquo; публічно закликає відправників забрати бджолопакети і забезпечити належні умови утримання - «Укрпошта» не може позбутися бджіл, які ожили

    «Укрпошта» публічно закликає відправників забрати бджолопакети і забезпечити належні умови утримання

    Відправники тричі були в відділенні пошти і бачили живих бджіл, але забирати їх не хочуть

    У відділенні «Укрпошти» в Іршаві на Закарпатті вже кілька днів залишаються ожилі бджоли, оскільки їх власник відмовляється їх забирати.

    Про це пише ТСН у суботу, 15 травня.

    У компанії говорять, що відправники тричі були в відділенні пошти і бачили живих бджіл, але забирати їх не хочуть.

    «Оскільки в особистій комунікації бджолярі не реагують на прохання працівників компанії, «Укрпошта» публічно закликає відправників забрати бджолопакети і забезпечити належні умови утримання», – зазначили на пошті.

    Зазначимо, 13 травня «Укрпошта» показала диво «воскресіння» бджіл на Закарпатті.

    Перед цим «Укрпошта» вибачилася перед бджолярами Закарпаття за загибель восьми мільйонів бджіл під час перевезення. В «Укрпошті» повідомили, що мають намір припинити надавати послугу з перевезення комах в 2022 році.

    Зазначимо, бджолярі вже звернулися до правоохоронних органів та мають намір судитися з «Укрпоштою», а соцмережі вибухнули десятками гнівних коментарів, що бджоли начебто просто задихнулися від нестачні кисню. Вартість всіх бджіл, яких відправили поштою, на ринку становить близько 500 тисяч гривень.

    Теги: Закарпаття Укрпошта перевезення бджоли
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