В Міноборони спростували інформацію про захоплення українського військового



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Український військовий на Донбасі не потрапляв у полон

Біля Золотого на Луганщині бойового зіткнення не було, - підкреслили в штабі

Інформацію про захоплення в полон українського військового бойовиками «ЛНР» на території тимчасово окупованої Луганської області не підтвердили. Про це повідомили у прес-центі Операції Об’єднаних сил, пише УНН.

«В населеному пункті Золоте на Луганщині ніякого бойового зіткнення не було, всі військовослужбовці ООС знаходяться на своїх місцях в частинах, в полон нікого не брали», - сказали в прес-центрі.

Також зазначимо, що впродовж 2017-2018 років на території Луганської області діяла мережа інформаторів «ЛНР», які здійснювали збір та передачу даних бойовикам щодо місця дислокації та переміщення сил і засобів Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, що бойовики «ЛНР» заявили про захоплення в полон українського військового. Представник «народної міліції «ЛНР» Андрій Марочко стверджує, що захоплений військовий у складі «диверсійної групи» намагався пройти на непідконтрольну територію біля населеного пункту Золоте. За його словами, загалом в цій групі було 10 українських військових.

Нагадаємо, у лютому Ігор Мирончук став четвертим українським військовим, який потрапив у полон до бойовиків з початку 2019 року. Він боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Закарпатський легіон.

Загалом у полоні бойовиків утримувався 41 український військовий.