На Харківщині СБУ блокувала механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»



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Фото: ssu.gov.ua

Місцеві псевдопідприємці закуповували на тимчасово окупованій території Луганщини підакцизні товари, зокрема тютюнові вироби. «Товар» ділки незаконно переміщували на підконтрольну українській владі територію

Співробітники Служби безпеки України блокували в Харківській області механізм фінансування незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що місцеві псевдопідприємці систематично закуповували на тимчасово окупованій території Луганщини підакцизні товари, зокрема тютюнові вироби. Придбаний «товар» ділки незаконно переміщували на підконтрольну українській владі територію. За інформацією СБУ, гроші, отримані від реалізації контрафакту, використовувалися для сприяння у протиправній діяльності терористичної організації «ЛНР».

Правоохоронці затримали кур’єра під час проходження митного догляду у міжнародному аеропорту «Харків» на спробі вивезти чергову партію «продукції» до однієї з сусідніх країн.

Також поблизу населеного пункту Станиця Луганська затримано ще одного фігуранта справи, який намагався незаконно перемістити контрафактні вироби з тимчасово окупованої території Луганщини.

Фото: ssu.gov.ua

Слідчими Управління СБ України в Харківській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації).

Фото: ssu.gov.ua

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, СБУ викрили та припинили масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР». Оперативники спецслужби встановили, що на окупованій частині Луганщини діє потужна фінансова установа, яка забезпечує незаконне переведення коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. Фінансовий центр мав 20 відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Зловмисники здійснювали операції через Інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування.



