Бойовики хочуть, щоб українські «бандерівці» годували «незалежний Донбас»

Денис Пушилін

У Росії гроші вже закінчуються - тепер за це свято життя має платити Україна?

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О чудо! Свершилось! Пришел и на нашу улицу праздник. Как будто перевернулся у подъезда грузовичок с пряниками. Великие люди снизошли до нас. Представители так называемых «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились на прямые переговоры с Киевом по плану, предложенному Медведчуком. Порошенко, наверное, в кабинете от восторга танцует, в правительственном квартале шампанского ни за какие деньги не купишь. Они согласны на переговоры. Обалдеть, просто. Слезы мешают говорить. И даже согласны на присутствие европейских партнеров. В Брюсселе тоже народные гуляния, надо полагать.

Хорошая попытка, дорогие детишечки, но нет. Не потому что мы не хотим мира и урегулирования конфликта. Просто мы не спрашиваем у ясеня, не пишем жалобы в Спортлото и не советуемся с вымышленными персонажами мультфильмов. Вы вообще кто, добрые переговорщики? Ху из Пушилин и Пасечник? Кого они представляют? Узкий круг вооруженных и невооруженных сепаров? Тогда все ваши переговоры с добрым и немного усталым следователем. Жителей оккупированного Россией региона? А с каких, собственно? Фейковые выборы никто всерьез не воспринимает. Над их должностями смеются не только переселенцы, но и большинство оставшихся там. Максимум, кого могут представить Пасечник с Пушилиным, это голого Путина на красном коне в своих эротических рабских фантазиях. Но нам это не очень интересно.

На самом деле причиной такого дружелюбия в формате «а поговорить» является банальное желание срубить с Украины немного деньжат. Ну, как немного – очень даже прилично. Просто Кремлю все труднее кормить свободолюбивые республики, за 2017 и особенно за 2018 финансирование урезают. И в 2019 уже ясно дают понять – если хотите жрать, попросите денег у Кровавой Хунты и «нелегитимного киевского режима». И тут вдруг сепаратистов осенило – мы же тут граждане Украины. А значит, где-то должна быть миска и ложка. Бандеровцы обязаны подкормить свободных жителей ОРДЛО. На а попутно можно продемонстрировать Западу миролюбие хитрых зверьков, лишний раз упомянуть план Медведчука в новостях и в который раз попробовать вывести Кремль из участников, обозначив конфликт в качестве внутреннего украинского. Не в первый раз.

Сумма, которая «должна» Украина ОРДЛО, впечатляет. На днях в в Минске так называемый «министр труда и социальной политики ДНР» Лариса Толстыкина потребовала у «кровавой киевской Хунты, захватившей власть путем переворота» денег на социальные выплаты и пенсии. Она считает, что ключевой вопрос Минских соглашений именно в том, что Хунта должна кормить «независимый Донбасс». Реально, именно такой бред и несет – Киев должен платить пенсии и социальные пособия гражданам республики. Я не помню точно, сколько мы должны, по их мнению, но что-то порядка 70 миллиардов гривен только ДыНыРы. То есть вот так три ярда баксов нужно из украинского бюджета достать и вбросить в экономику недореспублики? Москве дорого, а значит за весь этот праздник жизни должна заплатить Украина, так получается?

Кстати, Украина и без того вколачивает приличные деньги в социалку и пенсионный фонд оккупированных территорий. Так называемый пенсионный туризм с липовыми справками переселенцев очень развит в регионе и является важной составляющей их экономики. Именно на этих украинских деньгам и делают прибыль местные торговцы, сети отжатых супермаркетов и сфера услуг. Цена вопроса (по оценкам руководителя украинской делегации в Минске Марчука) за четыре года – порядка 80 миллиардов. Которые мы уже заплатили. То есть наша армия защитила оставшуюся территорию Украины от их военного вторжения и теперь мы заплатили туда 80 миллиардов. Хорошо. Но вместо спасибо получили претензию, что должны еще семьдесят. Отлично. Кстати, а сколько за это время с оккупированных территорий перечислили в Пенсионный фонд Украины, можно спросить? То есть хотя бы «спасибо» Украина заслужила?

Справка: Согласно четвертой Гаагской конвенции на оккупанта возлагается обязанность нести расходы по управлению занятой территорией в объемах, которые выполняла законная власть.

Так что, дорогие ребята, не спешите нас радовать готовностью к переговорам. Эта приманка протухла настолько давно и сильно, что вонью разит от нее за километр. Дорогие Пушилин и Пасечник, попробуйте привлечь наше внимание и вызвать симпатию другим способом. Ну, я не знаю – разные есть варианты. Соберите всю банду и уберитесь за поребрик. Умрите завтра, например. И тогда Украина будет самостоятельно решать проблемы на подконтрольной государству свободной украинской земле. Как вам такой вариант?

Джерело: site.ua

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