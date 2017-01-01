В московському патріархаті підтвердили, що РПЦ надала їм «широку автономію»

Відповідно до внесених змін до статуту РПЦ, предстоятель УПЦ обирається єпископатом УПЦ і благословляється Москвою

Українська православна церква Московського патріархату офіційно підтвердила внесення змін у статут Російської православної церкви, відповідно до яких передбачається широка автономія для УПЦ, передає Центр інформації УПЦ МП. За повідомленням Центру інформації, зокрема, до статуту РПЦ включена глава про те,



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Онуфрій, настоятель Української православної церкви Московського патріархату

Відповідно до внесених змін до статуту РПЦ, предстоятель УПЦ обирається єпископатом УПЦ і благословляється Москвою

Українська православна церква Московського патріархату офіційно підтвердила внесення змін у статут Російської православної церкви, відповідно до яких передбачається широка автономія для УПЦ, передає Центр інформації УПЦ МП.

За повідомленням Центру інформації, зокрема, до статуту РПЦ включена глава про те, що «Українська православна церква є самокерованою з правами широкої автономії».

Також УПЦ надана незалежність і самостійність в її управлінні відповідно до визначення Архієрейського Собору РПЦ 1990 року «Про Українську православну церкву».

Крім того, відповідно до внесених змін до статуту РПЦ, предстоятель УПЦ обирається єпископатом УПЦ і благословляється «Святійшим патріархом Московським і всія Русі».

При цьому, архієреї УПЦ обираються її синодом.

Раніше Архієрейський собор окремо прописав в статуті Руської православної церкви, що центр управління Української православної церкви Московського патріархату розташований в Києві.

Як зазначив митрополит Онуфрій, зазначений пункт «не в повній мірі відображає Визначення Архієрейського собору РПЦ 1990 року про надання Українській православній церкві незалежності і самостійності в її управлінні». Київський митрополит в зв'язку з цим, зокрема, запропонував створити окрему главу статуту РПЦ під назвою «Українська православна церква».