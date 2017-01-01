РПЦ визнала Українську церкву незалежною

У статуті прописано, що центр управління УПЦ знаходиться в Києві

РПЦ вперше офіційно визнала незалежний статус Української церкви, передає РІА «Новини». У статуті прописано, що центр управління УПЦ знаходиться в Києві. «Зазначено, що центр управління Української православної церкви розташований в Києві... У статуті зафіксовано те, що було на практиці, - йдеться в повідомленні. Відзначимо, в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У статуті прописано, що центр управління УПЦ знаходиться в Києві

РПЦ вперше офіційно визнала незалежний статус Української церкви, передає РІА «Новини».

У статуті прописано, що центр управління УПЦ знаходиться в Києві.

«Зазначено, що центр управління Української православної церкви розташований в Києві... У статуті зафіксовано те, що було на практиці, - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в Москві проходить засідання Архієрейського собору РПЦ. Під час засідання митрополит Онуфрій ( УПЦ московського патріархату) попросив підкреслити особливий статус Української православної церкви МП в статуті РПЦ.

У статуті РПЦ статус Української православної церкви раніше був прописаний в пункті 18 глави XI під назвою «Самокеровані церкви».

Як зазначив митрополит Онуфрій (УПЦ МП), зазначений пункт «не в повній мірі відображає визначення Архієрейського собору РПЦ 1990 року про надання Українській православній церкві незалежності і самостійності в її управлінні». Київський митрополит в зв'язку з цим, зокрема, запропонував створити окрему главу статуту РПЦ під назвою «Українська православна церква».