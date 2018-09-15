В МЗС обіцяли передати докази побиття Балуха в суди



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Міністерство закордонних справ України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає в окупантів негайно допустити її до політв'язня

Докази побиття українського активіста Володимира Балуха, незаконно ув'язненого в окупованому Криму, будуть передані в суди. Про це повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца Тwitter.

«Побиття окупантами В. Балуха, який 181 день голодує - за межами добра і зла. Докази злочинів передамо в суди», - написала вона.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає у російської влади, щоб її негайно допустили до політв'язня.

«На моє прохання відвідування Володимира Балуха і Кирила Вишинського на умовах синхронності, Тетяна Москалькова запевнила, що звернулася за наданням дозволу до всіх причетних органів. Я чекаю, але розумію: тільки Путін може прийняти таке рішення. Тому, вимагаю негайно допустити мене до Володимира Балуха! У будь-яку хвилину я готова виїхати до нього!" - написала вона у Facebook.

Вчора стало відомо, що українця Володимира Балуха у сімферопольському СІЗО окупанти вивели з камери, сильно побили і загрожують позбутися.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів, що після побиття у Балуха сильно болить голова і печінка.