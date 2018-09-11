Балух обурений «фарсовим судом» і дуже хворий - адвокат
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За словами Дінзе, політв’язня обурив виступ російського «прокурора»
Український політв’язень Володимир Балух дуже погано почувається.
Про це розповіла Кримській правозахисній групі адвокат Ольга Дінзе, яка 10 вересня відвідала Балуха в СІЗО Сімферополя після судового засідання.
«В мого підзахисного хворобливий вигляд, він дуже погано почувається. Володимир страждає від сильного головного болю, в нього запаморочення, болять спина та печінка. Він приймає знеболювальне. Ситуація із голодуванням залишається без змін», – повідомила Дінзе.
За її словами, політв’язня обурив виступ російського «прокурора», котрий назвав рішення «Залізничного районного суду Сімферополя» про відмову в УДЗ «обґрунтованим і законним».
«Володимир був обурений і заявив, що більше не має бажання «приймати участь у цьому фарсі». «Суддя» вирішив вимкнути відеозв’язок із СІЗО, чим фактично видалив Балуха із засідання», – розповіла Дінзе.
Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 10 вересня не задовольнив апеляційну скаргу адвоката Ольги Дінзе на відмову іншого суду в умовно-достроковому звільненні українського активіста Володимира Балуха.