Балух обурений «фарсовим судом» і дуже хворий - адвокат



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Володимир Балух

За словами Дінзе, політв’язня обурив виступ російського «прокурора»

Український політв’язень Володимир Балух дуже погано почувається.

Про це розповіла Кримській правозахисній групі адвокат Ольга Дінзе, яка 10 вересня відвідала Балуха в СІЗО Сімферополя після судового засідання.

«В мого підзахисного хворобливий вигляд, він дуже погано почувається. Володимир страждає від сильного головного болю, в нього запаморочення, болять спина та печінка. Він приймає знеболювальне. Ситуація із голодуванням залишається без змін», – повідомила Дінзе.

За її словами, політв’язня обурив виступ російського «прокурора», котрий назвав рішення «Залізничного районного суду Сімферополя» про відмову в УДЗ «обґрунтованим і законним».

«Володимир був обурений і заявив, що більше не має бажання «приймати участь у цьому фарсі». «Суддя» вирішив вимкнути відеозв’язок із СІЗО, чим фактично видалив Балуха із засідання», – розповіла Дінзе.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 10 вересня не задовольнив апеляційну скаргу адвоката Ольги Дінзе на відмову іншого суду в умовно-достроковому звільненні українського активіста Володимира Балуха.