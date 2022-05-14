Kalush Orchestra на сцені «Євробачення» закликали врятувати бійців із «Азовсталі»

Зал вітав українських артистів та їхню пісню «Стефанія» гучними оплесками

Гурт Kalush Orchestra феєрично виступив у фіналі пісенного конкурсу «Євробачення». Зал вітав українських артистів та їхню пісню «Стефанія» шаленими оплесками та гучними криками.

Композицію Олег Псюк присвятив своїй матері Стефанії. Однак, із початком повномасштабної війни Росії проти України, зміст її набув іншого значення та поширився на всіх матерів України.

Під час виступу Олег Псюк закликав врятувати бійців із «Азовсталі».

«Я звертаюся до всіх вас, будь ласка, допоможіть Маріуполю, допоможіть «Азовсталі». Їх треба рятувати негайно», – сказав соліст Kalush Orchestra.

Раніше директор українського гурту Kalush Orchestra Микола Кучерявий розповів про заборони на музичній першості. Зокрема, гурту заборонили показувати на сцені патріотичну постановку.

«Євробачення» – конкурс, на якому є досить багато заборон. Спочатку наш номер мав досить сильний і чіткий вираз про війну в Україні і чіткий меседж. Але нам його заборонили, посилаючись на політизацію нашого номеру. «Євробачення» аргументує це тим, що це перш за все музичний конкурс, а не Рада ООН або G7. Але ми розуміємо свою місію і на кожному інтерв’ю, кожній людині ми говоримо про те, що в Україні війна», – поділився Кучерявий.

Голосування розпочнеться після виступу останнього учасника. Цього року їх 25.

У фіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України – гурту Kalush Orchestra. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

Нагадаємо, у першому півфіналі 10 травня виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України, пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу

12 травня пройшов другий півфінал конкурсу і визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі.

Букмекери з усього світу вважають фаворитом «Євробачення-2022» український гурт Kalush Orchestra. Опівдні 14 травня шанс на перемогу колективу оцінювався у 60%.

Серед інших учасників найбільші шанси на перемогу у Великій Британії (10%), Швеції (10%), Італії (6%) та Іспанії (5%). Інші країни набрали не більше 1%.

Як відомо, Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».