Kalush Orchestra просять третю країну врятувати захисників з «Азовсталі» (відео)

Гурт Kalush Orchestra під час пресконференції після «Євробачення-2022» попросив втрутитися третю країну в евакуацію бійців на «Азовсталі»

Гурт Kalush Orchestra, який став переможцем «Євробачення-2022», знову закликав світ допомогти врятуватися захисникам на «Азовсталі», що у Маріуполі. Під час пресконференції фронтмен гурту Олег Псюк попросив втрутитися третю країну в евакуацію поранених бійців.

«Це біда нашої країни. Хто не знає – це остання блокада, понад тисячу людей оточили з усіх можливих боків, й вони не можуть ніяк вийти. Тому ми просимо втрутитися третю країну, щоб дати їм вихід», – сказав він.

Псюк закликав журналістів писати про ситуацію на «Азовсталі». Він переконаний, що це допоможе переконати світ допомогти нашим бійцям.

«Стукати до влади вашої країни. Допомоги може бути багато. Просимо усіх звернути увагу на це. Це дуже важливо», – наголосив музикант.

Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею «Stefania». Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Після оголошення результатів Зеленський привітав Kalush Orchestra з перемогою.