«Увесь світ почув!»: українці дякують Kalush за заклик врятувати «Азовсталь»

Бійці полку «Азов» відреагували на заяву гурту

Українці у соцмережах дякують гурту Kalush за емоційний заклик врятувати бійців «Азовсталі», котрий музиканти зробили зі сцени «Євробачення».

«Дякую, Калуш! Вони таки сказали про «Азовсталь». За це хлопців можуть дискваліфікувати. Але це той випадок, коли гідність і любов до України і її героїв понад усе. Боже! Допоможи нашим героям і їхнім захисникам перемогти і жити!», – написала співачка Анжеліка Рудницька.

«Увесь світ почув! 200 мільйонів. Маріуполь. «Азовсталь». Маємо врятувати Kalush, дякуємо!», – ідеться у дописі Олени Мацюцької.

Відреагували на заяву гурту і бійці полку «Азов».

«Дякуємо гурту Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!», – написали вони в Telegram.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra феєрично виступив у фіналі пісенного конкурсу «Євробачення». Зал вітав українських артистів та їхню пісню «Стефанія» шаленими оплесками та гучними криками.

Під час виступу Олег Псюк закликав врятувати бійців із «Азовсталі».

«Я звертаюся до всіх вас, будь ласка, допоможіть Маріуполю, допоможіть «Азовсталі». Їх треба рятувати негайно», – сказав соліст Kalush Orchestra.

Раніше директор українського гурту Kalush Orchestra Микола Кучерявий розповів про заборони на музичній першості. Зокрема, гурту заборонили показувати на сцені патріотичну постановку.

«Євробачення» – конкурс, на якому є досить багато заборон. Спочатку наш номер мав досить сильний і чіткий вираз про війну в Україні і чіткий меседж. Але нам його заборонили, посилаючись на політизацію нашого номеру. «Євробачення» аргументує це тим, що це перш за все музичний конкурс, а не Рада ООН або G7. Але ми розуміємо свою місію і на кожному інтерв’ю, кожній людині ми говоримо про те, що в Україні війна», – поділився Кучерявий.

Нагадаємо, у першому півфіналі 10 травня виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України, пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу

12 травня пройшов другий півфінал конкурсу і визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі.

Букмекери з усього світу вважають фаворитом «Євробачення-2022» український гурт Kalush Orchestra. Опівдні 14 травня шанс на перемогу колективу оцінювався у 60%.

Серед інших учасників найбільші шанси на перемогу у Великій Британії (10%), Швеції (10%), Італії (6%) та Іспанії (5%). Інші країни набрали не більше 1%.

Як відомо, Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».