В Німеччині стартує 69-й кінофестиваль «Берлінале»



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Кінофестиваль «Берлінале» триватиме до 17 лютого

17 фільмів змагатимуться цього року за «Золотого» та «Срібного ведмедів»

З 7 по 17 лютого у Берліні пройде 69-й кінофестиваль «Берлінале».

Розпочнеться він показом фільму данської режисерки Лоне Шерфіґ «Доброта незнайомців» (The Kindness of Strangers). Директор «Берлінале» Дітер Косслік вважає, що робота данської режисерки стане «неймовірним відкриттям», адже Шерфіґ володіє «тонким розумінням характерів, яскравою емоційністю і гарним почуттям гумору».

17 фільмів змагатимуться цього року за «Золотого» та «Срібного ведмедів». Серед найвідоміших режисерів, які беруть участь у конкурсі 2019 року, француз Франсуа Озон, іспанка Ісабель Койшет, полячка Агнешка Голланд та китаєць Чжан Їмоу.

Крім того, з нетерпінням очікують на фільми таких режисерів, як Ван Куанань з Китаю та Емін Альпер з Туреччини, котрі критично протистоять владі в країнах свого походження.

Фільми українських режисерів не увійшли до програми «Берлінале-2019», проте гості фестивалю зможуть відвідати національний стенд України Ukraine Is Your Destination, а також побачити фільм польсько-британсько-українського виробництва «Гарет Джонс» (Mr. Jones).

Хто отримає «Золотого» й «Срібного ведмедів», вирішуватимуть французька актриса Жульєт Бінош та її п'ятеро колег. Бінош цьогоріч є президентом журі.

Нагадаємо, історичний екшн «Гарет Джонс» Агнешкі Голланд увійшов до основного конкурсу 69-го Берлінського кінофестивалю. Стрічка знімалася у копродукції Польщі, України та Великобританії.

Джерело: DW