В НСТУ заявили, що завтра проведуть переговори із новим кандидатом на «Євробачення»



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«Євробачення-2019» пройде у Тель-Авіві

«Не всі гарні українські виконавці готові бути гарними культурними дипломатами», - заявив голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія

Голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія заявив, що перемовини із наступним кандидатом на «Євробачення» пройдуть 26 лютого.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Тривалі та виснажливі перемовини (п'ять з половиною годин) між НСТУ та командою виконавиці Maruv принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде», - зазначив Аласанія.

Водночас він зауважив, що НСТУ вважає, що цьогорічний Національний відбір до конкурсу «Євробачення» було проведено чесно.

«Але відбір викрив ще одну велику суспільну проблему, що лежить в політичній площині, а не в музичній: концертну діяльність багатьох артистів в країні-агресорі. І це викликало негативний резонанс у частині суспільства. І водночас - відстоювання результату, разом з відстоюванням такого права іншою частиною суспільства. А завданням Суспільного мовника зовсім не є розкол суспільства», - підкреслив Аласанія.

За його словами, саме для уникнення надмірної політизації конкурсу (що є й вимогою «Євробачення») НСТУ прописало в Угоді умови (для всіх учасників), що сприяли б врегулюванню цього питання – зокрема, відмову представника України на міжнародному конкурсі від гастролей у РФ (три місяці після конкурсу).

«А також уважного ставлення щодо публічних висловлювань виконавця відносно територіальної цілісності України, або будь яких висловлювань, які можуть зашкодити Україні на міжнародному рівні (решта умов, щодо прав, приміром - це стандартні умови володаря конкурсу, Європейської Спілки Мовників). Саме НСТУ несе відповідальність за будь-який негативний прояв представника України на «Євробаченні». Як всередині країни, так і назовні. Але... Не всі гарні українські виконавці готові бути гарними культурними дипломатами», - повідомив Аласанія.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.