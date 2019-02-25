Maruv не поїде на Євробачення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суспільний мовник і співачка MARUV не підписали договір про участь у Євробаченні-2019

Про це 25 лютого повідомляє Суспільне мовлення

Співачка Maruv, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення» у 2019 році, не поїде на конкурс від України. Про це 25 лютого повідомляє Суспільне мовлення.

«Після проведених перемовин ПАТ «НСТУ» та співачка Maruv не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі», - зазначає мовник.

У відомстві стверджують, що за правилами Євробачення, учасник повинен забезпечити неполітичний характер.

«Ситуація, яка склалася навколо Нацвідбору цього року, має ознаки політизації», - йдеться у повідомленні.

«Суспільний резонанс, спроби тиску з боку політичних сил, втручання в дискусію культурних діячів та інформаційних структур країни-агресора фактично спричинили політизацію результатів національного відбору», - додали в Суспільному.

Напередодні Maruv поскаржилась, що її примушують відмовитися від участі в «Євробаченні». Вона заявляла, що готова відмовитися від виступів у Росії та взяти на себе всі витрати для участі в конкурсі.

Як повідомлялося, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv, яка представлятиме Україну на пісенному конкурсі в столиці Ізраїлю Тель-Авіві в травні 2019 року.

За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять очок, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

Раніше телеканал UA: Перший заявив, що українська співачка Maruv може представити Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» в Ізраїлі, якщо виконає умову, прописану в договорі, наданому для підписання суспільним мовником, який здійснює остаточний вибір артиста для виступу. Вона полягає у скасуванні гастролей в РФ.

Букмекери оцінили шанси української співачки Maruv на перемогу на конкурсі Євробачення, який відбудеться у травні в Ізраїлі. Зокрема, букмекерська контора bet365 прогнозує, що Maruv займе 4 місце за підсумками фіналу.

Ліцензіаром композиції Siren Song, яку виконала українська співачка Maruv на національному відборі на конкурс Євробачення є російський лейбл Warner Music Russia.

Раніше керівник Суспільного телебачення Зураб Аласанія нагадав, що кінцеве рішення щодо участі конкретного учасника від країни приймає саме Суспільне. Це сталося після низки скандалів через участь у відборі учасників, які, зокрема, виступають у Росії, або не вважають Крим окупованим.