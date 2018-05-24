  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ЄС планує продовжити антиросійські санкції ще на півроку

    • Розсилка
    ЄС планує продовжити антиросійські санкції ще на півроку

    Європейський Союз в червні продовжить антиросійські санкції на півроку, хоча деякі наполягають на продовженні обмежень на рік

    Європейський Союз в червні має намір продовжити економічні санкції проти Російської Федерації ще на півроку. Про це в четвер, 24 травня, написав в Twitter журналіст Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк.

    Читайте також

    «ЄС планує продовжити економічні санкції проти Росії в кінці червня. На шість місяців як завжди, хоча деякі наполягають на дванадцяти», - написав журналіст.



    За його словами, новий «дуже проросійський» уряд Італії може поставити під загрозу весь режим санкцій щодо Росії, але на початку червня G7 має намір дати якісь вказівки Україні.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати і далі запроваджуватимуть санкції щодо Росії через стратегічний виклик, який створює Кремль для Вашингтона, агресію РФ проти союзників США, невиконання Москвою Мінських угод і спроби втручання у демократичні вибори.

    Нагадаємо, МЗС Великої Британії прогнозує посилення санкцій проти РосіїГлава МЗС Великої Британії Борис Джонсон вважає введення США додаткових санкцій відносно Росії дієвим заходом і розглядає можливість аналогічного кроку з боку Лондона.

    Читайте також
    ЄС Росія США санкції Європа путінський режим агресія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ