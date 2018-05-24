ЄС планує продовжити антиросійські санкції ще на півроку

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Європейський Союз в червні продовжить антиросійські санкції на півроку, хоча деякі наполягають на продовженні обмежень на рік

Європейський Союз в червні має намір продовжити економічні санкції проти Російської Федерації ще на півроку. Про це в четвер, 24 травня, написав в Twitter журналіст Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк.

«ЄС планує продовжити економічні санкції проти Росії в кінці червня. На шість місяців як завжди, хоча деякі наполягають на дванадцяти», - написав журналіст.

The eu is expected to prolong its economic sanctions on #Russia at the end of June. 6 months as usual even though some push for 12. A poss new very pro-Russian Ita gov might jeopardise the whole sanctions regime but the #G7 in early June should give some indications #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 травня 2018 р.





За його словами, новий «дуже проросійський» уряд Італії може поставити під загрозу весь режим санкцій щодо Росії, але на початку червня G7 має намір дати якісь вказівки Україні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати і далі запроваджуватимуть санкції щодо Росії через стратегічний виклик, який створює Кремль для Вашингтона, агресію РФ проти союзників США, невиконання Москвою Мінських угод і спроби втручання у демократичні вибори.

Нагадаємо, МЗС Великої Британії прогнозує посилення санкцій проти Росії. Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон вважає введення США додаткових санкцій відносно Росії дієвим заходом і розглядає можливість аналогічного кроку з боку Лондона.