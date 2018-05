ЄС планує продовжити антиросійські санкції ще на півроку

Європейський Союз в червні продовжить антиросійські санкції на півроку, хоча деякі наполягають на продовженні обмежень на рік

Європейський Союз в червні має намір продовжити економічні санкції проти Російської Федерації ще на півроку. Про це в четвер, 24 травня, написав в Twitter журналіст Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк.

«ЄС планує продовжити економічні санкції проти Росії в кінці червня. На шість місяців як завжди, хоча деякі наполягають на дванадцяти», - написав журналіст.

The eu is expected to prolong its economic sanctions on #Russia at the end of June. 6 months as usual even though some push for 12. A poss new very pro-Russian Ita gov might jeopardise the whole sanctions regime but the #G7 in early June should give some indications #Ukraine