МЗС Великої Британії прогнозує посилення санкцій проти Росії

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Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон

Коли Сполучене Королівство покине ЄС, воно отримає можливість взяти більш жорсткий курс щодо Москви – Джонсон

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон вважає введення США додаткових санкцій відносно Росії дієвим заходом і розглядає можливість аналогічного кроку з боку Лондона. Про це повідомляє Bloomberg.

«Я вважаю, що вплив санкцій (США проти РФ), особливо щодо деяких людей, був дуже помітним. Я це врахував, хоча у нас є свій підхід», — заявив Джонсон журналістам у понеділок по дорозі на зустріч глав та представників МЗС країн G20 в Буенос-Айресі.

«Залишається питання, що може зробити Велика Британія, щоб впоратися з людьми, близькими (президенту Росії Володимиру) Путіну, які можуть мати незаконно здобуті багатства», — продовжив Джонсон. За його словами, Лондон не має права приймати рішення про посилення режиму санкції поодинці і повинен узгоджувати такі питання з Євросоюзом. Але, коли Сполучене Королівство покине співтовариство, воно отримає можливість взяти більш жорсткий курс щодо Москви, додав глава британського МЗС.