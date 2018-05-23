США продовжить тиск санкціями на Росію, - Помпео

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Майк Помпео

Помпео заявив, що Росія «становить виклик» стратегічним інтересам США та безпеці союзників

Сполучені Штати і далі запроваджуватимуть санкції щодо Росії через стратегічний виклик, який створює Кремль для Вашингтона, агресію РФ проти союзників США, невиконання Москвою Мінських угод і спроби втручання у демократичні вибори.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео під час слухань у Комітеті Палати представників у міжнародних справах.

«Відомо, що істотні санкції були запроваджені (проти Росії – ред.) на виконання CAATSA (Акту протидії противникам Америки через санкції – ред.). І я знаю, що наразі розглядається набагато більші (санкції – ред.)», – зазначив глава зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що Росія «становить виклик» стратегічним інтересам США та безпеці союзників.

«Свідченням цього є хімічна атака у Великій Британії, за яку ми запровадили покарання спільно з кількома партнерами й союзниками», – зазначив глава Держдепу.

Помпео також нагадав про санкції, запроваджені проти РФ через її агресію в Україні.

«Ми дали чітко зрозуміти, що Росія мусить виконувати свої зобов’язання за Мінськими угодами», – наголосив він.

Крім того, за його словами, «як гарант режиму Асада Росія зобов’язана бути конструктивним учасником стабільності та миру в Сирії, що включає припинення використання режимом хімічної зброї».

Державний секретар США звернув також увагу на подальші спроби втручання Москви у демократичні процеси на Заході, в тому числі у США.

«Ми не будемо терпіти втручання Росії у вибори 2018 року, і ми маємо вжити заходів у відповідь», – заявив глава Держдепартаменту.

Джерело: Укрінформ