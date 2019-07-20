В ОБСЄ закликали українську владу завершити розслідування вбивства Шеремета



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На акції до третіх роковин вбивства журналіста Павла Шеремета, Київ, 20 липня 2019 року Фото: Радіо Свобода

Сьогодні, 20 липня, треті роковини з дня вбивства Шеремета

Представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав українську владу завершити розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

«Через три роки вбивство Павла Шеремета залишається нерозкритим і продовжує впливати на свободу слова, свободу ЗМІ та безпеку журналістів. Українська влада зобов'язана забезпечити, щоб його вбивство, а також всі інші напади і вбивства журналістів переслідувалися за законом, а виконавці та замовники цих злочинів постали перед судом», – заявив Дезір.

«Безкарність за такі злочини є неприйнятною й породжує подальше насильство», – додав Дезір.

Раніше сьогодні Посольство США в Україні закликало владу «проявити прихильність до свободи преси і притягнути до відповідальності винних у його (Павла Шеремета – ред.) смерті».

Як повідомлялося, Зеленський відреагував на акцію до роковин загибелі журналіста Шеремета. Він заявив, що у вівторок, 23 липня, збирає представників правоохоронних органів, щоб доповіли йому про хід розслідування вбивства журналіста.

Нагадаємо, сьогодні відбулася акція до роковин вбивства Шеремета: рідні вимагали відставки Авакова, Князєва та Луценка

До слова, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).