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    В ОБСЄ закликали українську владу завершити розслідування вбивства Шеремета

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    <span>На акції до третіх роковин вбивства журналіста Павла Шеремета, Київ, 20 липня 2019 року</span> - В ОБСЄ закликали українську владу завершити розслідування вбивства Шеремета
    На акції до третіх роковин вбивства журналіста Павла Шеремета, Київ, 20 липня 2019 року
    Фото: Радіо Свобода

    Сьогодні, 20 липня, треті роковини з дня вбивства Шеремета

    Представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав українську владу завершити розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

    Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

    «Через три роки вбивство Павла Шеремета залишається нерозкритим і продовжує впливати на свободу слова, свободу ЗМІ та безпеку журналістів. Українська влада зобов'язана забезпечити, щоб його вбивство, а також всі інші напади і вбивства журналістів переслідувалися за законом, а виконавці та замовники цих злочинів постали перед судом», – заявив Дезір.

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    «Безкарність за такі злочини є неприйнятною й породжує подальше насильство», – додав Дезір.

    Раніше сьогодні Посольство США в Україні закликало владу «проявити прихильність до свободи преси і притягнути до відповідальності винних у його (Павла Шеремета – ред.) смерті».

    Як повідомлялося, Зеленський відреагував на акцію до роковин загибелі журналіста Шеремета.  Він заявив, що у вівторок, 23 липня, збирає представників правоохоронних органів, щоб доповіли йому про хід розслідування вбивства журналіста.

    Нагадаємо, сьогодні відбулася акція до роковин вбивства Шеремета: рідні вимагали відставки Авакова, Князєва та Луценка

    До слова, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

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