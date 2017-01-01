Справа Шеремета: слідство допитало понад три тисячі свідків (документ)

Досудове розслідування розглядає чотири версії готування вбивства відомого журналіста

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 115 ККУ за фактом умисного вбивства журналіста «Української правди» Павла Шеремети допитано понад 3 тис. свідків. Про це «Главкому» повідомили у Генпрокуратурі у відповіді на запит. Правоохоронці розглядають кілька версій знищення працівника ЗМІ, серед



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Павло Шеремет

Досудове розслідування розглядає чотири версії готування вбивства відомого журналіста

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 115 ККУ за фактом умисного вбивства журналіста «Української правди» Павла Шеремети допитано понад 3 тис. свідків.

Про це «Главкому» повідомили у Генпрокуратурі у відповіді на запит.

Правоохоронці розглядають кілька версій знищення працівника ЗМІ, серед них: професійна діяльність за межами України та в Україні; дестабілізація в державі; конфліктні ситуації в особистому житті потерпілого; помилка в об’єкті злочину, у тому числі готування вбивства власника видання «Української правди» Олена Притули.

Крім цього, у ГПУ заявили, що до проведення окремих слідчих дій були долучені фахівці Федерального бюро розслідування Міністерства юстиції США.

Також слідство опрацювало документальний фільм «Убивство Павла», знятого колегами-журналістами. Зазначено, що у рамках цього допитувався колишній працівник СБУ у якості свідка.

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У запиті Генпрокуратура жодним словом не згадала про можливе коло підозрюваних осіб.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

Згодом правоохоронці засекретили всі судові рішення у справі Шеремета задля захисту життя осіб, «які беруть учать у кримінальному судочинстві».