Луценко про справу Шеремета: є гарячі версії



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Луценко зазначив, що у справі про вбивство Шеремета «піару не місце»

Допитано сотні осіб. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці - генпрокурор

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронні органи допитали сотні осіб і мають «гарячі версії» в розслідуванні цього злочину.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Луценка, вчора він «заслухав черговий щоквартальний звіт Начальника Нацполіції та начальника Карного розшуку у справі вбивства П. Шеремета».

«Допитано сотні осіб. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії. Робиться все можливе», - поінформував генпрокурор.

Луценко зазначив, що «піару тут не місце».

Як повідомлялося, Зеленський відреагував на акцію до роковин загибелі журналіста Шеремета. Він заявив, що у вівторок, 23 липня, збирає представників правоохоронних органів, щоб доповіли йому про хід розслідування вбивства журналіста.

Нагадаємо, сьогодні відбулася акція до роковин вбивства Шеремета: рідні вимагали відставки Авакова, Князєва та Луценка

До слова, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).