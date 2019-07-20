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    Суспільство

    Луценко про справу Шеремета: є гарячі версії

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    Луценко зазначив, що у справі про вбивство Шеремета &laquo;піару не місце&raquo; - Луценко про справу Шеремета: є гарячі версії
    Луценко зазначив, що у справі про вбивство Шеремета «піару не місце»

    Допитано сотні осіб. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці - генпрокурор

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронні органи допитали сотні осіб і мають «гарячі версії» в розслідуванні цього злочину.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Луценка, вчора він «заслухав черговий щоквартальний звіт Начальника Нацполіції та начальника Карного розшуку у справі вбивства П. Шеремета».

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    «Допитано сотні осіб. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії. Робиться все можливе», - поінформував генпрокурор.

    Луценко зазначив, що «піару тут не місце».

    Як повідомлялося, Зеленський відреагував на акцію до роковин загибелі журналіста Шеремета.  Він заявив, що у вівторок, 23 липня, збирає представників правоохоронних органів, щоб доповіли йому про хід розслідування вбивства журналіста.

    Нагадаємо, сьогодні відбулася акція до роковин вбивства Шеремета: рідні вимагали відставки Авакова, Князєва та Луценка

    До слова, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

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