Акція до роковин вбивства Шеремета: рідні вимагають відставки Авакова, Князєва та Луценка



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20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет

Останній публічний звіт щодо розслідування вбивства Павла був 17 лютого 2017 року - Мусаєва

У Києві на акції пам’яті загиблого журналіста Павла Шеремета головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва зачитала заяву від колег та родичів журнліста. Вони вимагають політичної відповідальності для керівництва Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції та Генпрокуратури. Про це повідомляє Громадське.

Мусаєва нагадала, що останній публічний звіт щодо розслідування вбивства Павла був 17 лютого 2017 року.

«Сьогодні, у третю річницю загибелі Павла, ми вимагаємо політичної відповідальності для керівників правоохоронних органів, які так і не змогли дати відповіді на запитання «хто вбив Павла?». Ми наголошуємо на тому, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генеральний прокурор Юрій Луценко та голова Нацполіції Сергій Князєв через нерозкриття цієї справи мають піти у відставку», — йдеться у заяві рідних та колег Шеремета.

Крім того, вони вимагають від президента Володимира Зеленського сформувати робочу групу з представників правоохоронних органів, яка б могла прозвітувати, що було зроблено слідством за три роки розслідування.

«Ми все ще сподіваємося, що розкриття вбивства Павла Шеремета є справою честі для України та нового президента», — додала Мусаєва.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомлялося, правоохоронці досі не мають значних зрушень у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

У листопаді 2018 року генпрокурор Юрій Луценко визнав, що у справі Шеремета немає результату.