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    Суспільство

    Зеленський відреагував на акцію до роковин загибелі журналіста Шеремета

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    Зеленський запросив на зустріч журналістів - Зеленський відреагував на акцію до роковин загибелі журналіста Шеремета
    Зеленський запросив на зустріч журналістів

    Прошу зібратися Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову СБУ й доповісти про хід розслідування, - президент

    Президент Володимир Зеленський у вівторок, 23 липня, збирає представників правоохоронних органів, щоб доповіли йому про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

    Про це глава держави повідомив на сторінці у Facebook.

    «23 липня прошу зібратися Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову СБУ й доповісти про хід розслідування. Запрошую на зустріч журналістів. Українська спільнота вже давно має отримати відповідь на питання «Хто вбив Павла?», - йдетьться у повідомленні.

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    Нагадаємо, сьогодні відбулася акція до роковин вбивства Шеремета: рідні вимагали відставки Авакова, Князєва та Луценка

    Як повідомлялося, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет

    За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

    Як повідомлялося, правоохоронці досі не мають значних зрушень у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

    У листопаді 2018 року генпрокурор Юрій Луценко визнав, що у справі Шеремета немає результату.

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