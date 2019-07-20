Зеленський відреагував на акцію до роковин загибелі журналіста Шеремета



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Зеленський запросив на зустріч журналістів

Прошу зібратися Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову СБУ й доповісти про хід розслідування, - президент

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 23 липня, збирає представників правоохоронних органів, щоб доповіли йому про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це глава держави повідомив на сторінці у Facebook.

«23 липня прошу зібратися Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову СБУ й доповісти про хід розслідування. Запрошую на зустріч журналістів. Українська спільнота вже давно має отримати відповідь на питання «Хто вбив Павла?», - йдетьться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні відбулася акція до роковин вбивства Шеремета: рідні вимагали відставки Авакова, Князєва та Луценка

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомлялося, правоохоронці досі не мають значних зрушень у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

У листопаді 2018 року генпрокурор Юрій Луценко визнав, що у справі Шеремета немає результату.