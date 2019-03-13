В ОБСЄ закликали забезпечити на Донбасі весняне перемир’я



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Кілька днів тому робоча група з безпеки підтвердила прихильність сторін режиму припинення вогню, починаючи з 8 березня

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту забезпечити надійне і стійке перемир’я.

Про це повідомляє білоруське видання БелТА.

Кілька днів тому робоча група з безпеки підтвердила прихильність сторін режиму припинення вогню, починаючи з 8 березня.

«Хоча в перші дні його дії кількість порушень режиму припинення вогню і скоротилося на 61% в порівнянні з початком місяця, на жаль, на даний момент результати цього перемир’я не задовольняють. У зв’язку з цим я закликаю сторони вжити всіх необхідних заходів для забезпечення надійного, стійкого і тривалого перемир’я», – заявив Мартін Сайдік.

Нагадаємо, сьогодні українських військових на Донбасі обстріляв ворожий снайпер.

11 березня у районі проведення Операції Об'єднаних сил в результаті вибуху гранати в бліндажі загинули двоє українських військових, один отримав поранення.

Раніше повідомлялося, що у Попаснянському районі Луганської області внаслідок підриву на міні автомобіля постраждали двоє українських військовослужбовців. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

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