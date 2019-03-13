На Донбасі через вибух гранати у бліндажі загинули двоє українських бійців



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Ще один військовий внаслідок вибуху отримав поранення

За попередньою інформацією, граната могла вибухнути внаслідок необережності

У районі проведення Операції Об'єднаних сил в результаті вибуху гранати в бліндажі загинули двоє українських військових, один отримав поранення.

Про це повідомив очільник військової прокуратури Об'єднаних сил Олег Ціцак.

За його словами, випадок стався 11 березня. Наразі проводяться слідчі дії для з'ясування всіх обставин події.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство), але, за попередньою інформацією, граната могла вибухнути внаслідок необережності.

Раніше повідомлялося, що у Попаснянському районі Луганської області внаслідок підриву на міні автомобіля постраждали двоє українських військовослужбовців. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Джерело: Українська правда