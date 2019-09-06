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    В ОБСЄ заявили про позитивний хід подій на ділянці розведення військ у Станиці Луганській

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    В ОБСЄ заявили про позитивний хід подій на ділянці розведення військ у Станиці Луганській

    Голова місії СММ ОБСЄ наголосив, що необхідно докласти зусиль щодо розведення сил і засобів у районах Золотого і Петровського

    Голова Спеціальної моніторингової місії (СММ) Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні Ясар Халіт Чевік відзначає позитивний хід подій на ділянці розведення військ у Станиці Луганській (Луганська область). Про це сказано в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

    «Підтвердження прихильності безстрокового режиму припинення вогню призвело до суттєвого зменшення кількості жертв серед цивільного населення і створило більш безпечні умови для проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування на об'єктах життєзабезпечення до початку зими», - сказано в повідомленні з посиланням на слова голови місії.

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    Чевік також наголосив, що необхідно докласти зусиль щодо розведення сил і засобів у районах Золотого і Петровського.

    Крім цього, зазначається, що СММ підтверджує свою подальшу готовність здійснювати моніторинг, верифікувати і повідомляти у своїх звітах про відновлені зусилля, спрямовані на поліпшення ситуації.

    Як повідомлялось, США вітали призначення турецького дипломата Ясар Халіта Чевіка на посаду голови СММ ОБСЄ в Україні.

    Нагадаємо, напередодні представники збройних формувань Російської Федерації на Донбасі в черговий раз зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській

    Джерело: Українські новини

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