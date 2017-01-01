В Одесі триває повне оновлення системи теплопостачання, - Труханов

Мер Одеси: Серед пріоритетних робіт - реконструкція тепломагістралей, практично всі вони відпрацювали свій ресурс з перевищенням в два, а то і в три рази

Мер Одеси назвав пріоритетом реконструкцію тепломагістралей В Одесі триває повне оновлення системи теплопостачання. Про це журналістам заявив мер Одеси Геннадій Труханов. Одеський міський голова повідомив, що в Одесі завершено реконструкцію тепломагістралі на вул. Пастера, яка не змінювалася з 1955 року. До недавнього часу тут відновлювали дорожнє



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Геннадій Труханов

Мер Одеси: Серед пріоритетних робіт - реконструкція тепломагістралей, практично всі вони відпрацювали свій ресурс з перевищенням в два, а то і в три рази

Мер Одеси назвав пріоритетом реконструкцію тепломагістралей В Одесі триває повне оновлення системи теплопостачання. Про це журналістам заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

Одеський міський голова повідомив, що в Одесі завершено реконструкцію тепломагістралі на вул. Пастера, яка не змінювалася з 1955 року. До недавнього часу тут відновлювали дорожнє полотно, а сьогодні на дорозі вже нанесена дорожня розмітка та пішохідні переходи.

За словами Труханова, в 2016 році міська влада взяла курс на реалізацію глобальних інфраструктурних проектів, які прослужать одеситам не один десяток років. Мер наголосив, що серед пріоритетних робіт - реконструкція тепломагістралей, оскільки практично всі вони відпрацювали свій ресурс з перевищенням в два, а то і в три рази.

«Питання стоїть настільки гостро, що латання дірок вже не допомагає. Необхідно повне оновлення системи теплопостачання. У 2016 році ми запустили пілотний проект - було замінено більш кілометра труб на найбільш проблемних ділянках. За підрахунками фахівців, тільки за рік за рахунок зниження тепловтрат економія склала близько 6,5 млн гривень. У 2017 році ми продовжили цю роботу», - розповів Труханов під час виїзду на об'єкт.

Як відомо, у минулому році з міського бюджету було виділено 58,4 млн гривень на реконструкцію близько 1100 метрів теплотраси на проблемних ділянках вулиць Базарної, Мечникова, Старопортофранківській, Сегедської. У 2017 році виділено близько 180 млн гривень на реконструкцію теплотрас на ділянках вулиць Пастера та Канатній, наступних ділянок вулиць Базарної, Мечникова та інших вулицях міста. Також в цьому році були замінені усі підземні інженерні комунікації на вул. Преображенській.

«Нам сьогодні вигідно один раз вкласти, і за рахунок економії від зниження втрат теплової енергії окупити реконструкцію мереж за 10 років. Крім того, сьогодні, коли ми виключили підземну витік води, можна приступати до раціонального використання бюджетних коштів на капітальний ремонт будівель», - підкреслив Труханов.