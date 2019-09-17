Рябошапка озвучив дедлайн реорганізації Офісу генпрокурора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генпрокурор Руслан Рябошапка

До кінця року Рябошапка хоче провести левову частину роботи із реорганізації Офісу генерального прокурора

Генпрокурор Руслан Рябошапка має намір до кінця поточного року здійснити більшу частину робіт з реорганізації прокуратури в Офіс генпрокурора.

Про це він зазначив під час виступу на Комітеті з питань правоохоронної діяльності у вівторок, повідомляє «Укрінформ».

«Для нас критичний дедлайн - це Новий рік. До кінця року ми б хотіли б провести левову частину роботи із реорганізації Офісу генерального прокурора, затвердження нової структури, чисельності і переформатування центрального апарату», - сказав Рябошапка.

Відповідаючи на запитання, які спеціалізовані прокуратури він планує створити, Рябошапка зазначив, що це буде підрозділ, який займатиметься розслідуванням економічних злочинів.

«Інший напрямок, який ми для себе визначили, - це спеціалізована прокуратура, але спеціалізація у вигляді департаменту. Це економіка - те, що повязано з банками, з державними підприємствами, екологічні злочини категорії, які завдають шкоди природному середовищу, які повязані з видобутком ресурсів - видобування газу, бурштин, ліс», - резюмував генпрокурор.

Крім того, Рябошапка пропонує запровадити щорічне оцінювання роботи прокурорів замість трирічного.

«Що стосується трирічного циклу оцінювання роботи прокурорів, то мені здається, що це занадто багато, занадто довгий період - протягом трьох років спостерігати, оцінювати і потім приймати рішення», - сказав генпрокурор.

Він вважає за доцільне запровадити щорічне оцінювання роботи прокурорів.

«У нас і на державній службі такий самий є підхід: щорічного оцінювання. Я думаю, що ми так само могли би справитися зі щорічним оцінюванням роботи прокурорів», - уточнив генпрокурор.

Як повідомлялося, 10 вересня Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №1032, який передбачає реформу прокуратури.

Законопроєкт, зокрема, передбачає ліквідацію Головної військової прокуратури, Генпрокуратура перейменовується у Офіс генерального прокурора, а усі прокурори мають пройти переатестацію. Їх кількість має зменшитися з 15 до 10 тисяч. Також планується підняти заробітну плату прокурорам.