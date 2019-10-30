В Офісі президента порахували, скільки грошей треба на відновлення Донбасу



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Відновлення Донбасу обійдеться Україні у чималу суму

Лише в Донецькій області повністю зруйновано або пошкоджено 6,8 тис. об'єктів житлового фонду

Офіс президента України оцінює потребу у фінансуванні відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу в 372 мільйони євро.

Про це повідомив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов на інвестиційному форумі RE: Think. Invest in Ukraine в Маріуполі, пише Deutsche Welle.

«За нашими підрахунками, на відновлення пошкодженої внаслідок збройної агресії РФ на Донбасі транспортної інфраструктури, промислових, житлових і адміністративних приміщень нам потрібно 372 мільйони євро. І це мінімальні розрахунки, що стосуються підконтрольних територій Донецької та Луганської областей», - сказав Трофімов.

Він зазначив, що лише на відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури необхідно щонайменше 231 мільйон євро.

Серед найбільш постраждалих від військових дій прифронтових районів він назвав Ясинуватський і Волноваський райони Донецької області, Попаснянський та Станично-Луганський райони Луганської області.

Трофімов наголосив, що лише в Донецькій області повністю зруйновано або пошкоджено 6,8 тис. об'єктів житлового фонду, відновлення яких обійдеться у понад 72 мільйони євро.

Перший заступник керівника Офісу президента заявив, що держава готова гарантувати повний та прозорий супровід інвестиційних проектів і захищати права чесних інвесторів на підконтрольних Україні територіях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна за підтримки Світового банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу.