В Україні запрацював Фонд відновлення Донбасу



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Наступний інвестиційний форум має відбутися в Луганській області

Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна за підтримки Світового банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу. Про це він сказав, закриваючи перший інвестиційний форум з відновлення Донбасу в Маріуполі, де були підписані 12 меморандумів, а інвесторам представили сотні можливих проектів, повідомляє LB.ua.

«Разом зі Світовим банком ми запускаємо роботу Фонду міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу. Закликаємо всіх ставати інвесторами цього фонду», - сказав президент.

Глава Луганської обладміністрації Сергій Гайдай, своєю чергою, повідомив, що наступний інвестиційний форум має відбутися в Луганській області.

Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік назвав розведення сил у Золотому великим кроком вперед.