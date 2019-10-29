Штаб Об'єднаних сил пояснив «непорозуміння» щодо обстрілів біля Золотого-4



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Сьогодні біля Золотого розпочалося відведення військ

Фіксацію обстрілів позицій Об'єднаних сил, і ділянок розведення зокрема, проводить як українська сторона, так і місія ОБСЄ

Відеокамери Спостережної місії ОБСЄ не зафіксували обстріл 26 жовтня в межах ділянки розведення біля Золотого 4, який фіксували українські військові.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Задля усунення непорозумінь навколо матеріалів пресцентру ОС пояснюємо, що фіксацію обстрілів позицій Об'єднаних сил, і ділянок розведення зокрема, проводить як українська сторона, так і СММ ОБСЄ. Фіксація обстрілів представниками СММ ОБСЄ проходить на підставі інформації з відеокамер Місії, що розміщені на різних ділянках лінії розмежування. Таким чином, зафіксований 26.10.2019 представниками Об'єднаних сил факт обстрілу ділянки розведення у Золотому-4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що п’ять обстрілів, які російські окупаційні війська вчора здійснили з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в п’яти кілометрової зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4) відбулися поза межами ділянки розведення №2.

Нагадаємо, в ОБСЄ назвали розведення сил у Золотому «великим кроком вперед».

Міністерство закордонних справ Німеччини назвало розведення сил у районі Золотого «сигналом надії».

До слова, глава МЗС Вадим Пристайко розповів, коли розпочнеться розведення сил у Петровському.

Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.