  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Пристайко: розведення сил у Петрівському – останній крок до «нормандського» саміту

    • Розсилка
    Міністр закордонних справ України&nbsp;Вадим Пристайко - Пристайко: розведення сил у Петрівському – останній крок до «нормандського» саміту
    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

    Глава МСЗ України заявив, що «ми виконуємо нашу частину мирних угод і очікуємо того ж від Росії»

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення сил у Петрівському Донецької області буде проведено у разі виконання режиму припинення вогню обома сторонами.

    Про це глава МСЗ України написав у Twitter.

    «Сьогодні Україна почала відведення військ у Золотому. Наступний пункт - Петрівське (якщо там буде режим припинення вогню). Ми виконуємо нашу частину мирних угод і очікуємо того ж від Росії. Один останній крок, щоб провести саміт у «нормандському форматі» в листопаді», - заявив Пристайко.

    Раніше очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.

    Нагадаємо, в ОБСЄ назвали розведення сил у Золотому «великим кроком вперед».

    Міністерство закордонних справ Німеччини назвало розведення сил у районі Золотого «сигналом надії».

    Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

    Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

    Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.

    Читайте також: 
      Нормандська четвірка Донбас міністр саміт Донеччина політика Україна розведення військ на Донбасі
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ