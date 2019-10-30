Пристайко: розведення сил у Петрівському – останній крок до «нормандського» саміту



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Глава МСЗ України заявив, що «ми виконуємо нашу частину мирних угод і очікуємо того ж від Росії»

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення сил у Петрівському Донецької області буде проведено у разі виконання режиму припинення вогню обома сторонами.

Про це глава МСЗ України написав у Twitter.

«Сьогодні Україна почала відведення військ у Золотому. Наступний пункт - Петрівське (якщо там буде режим припинення вогню). Ми виконуємо нашу частину мирних угод і очікуємо того ж від Росії. Один останній крок, щоб провести саміт у «нормандському форматі» в листопаді», - заявив Пристайко.

Today Ukraine started withdrawal of troops in #Zolote. Next point - #Petrivske, if there is a cease-fire. We fulfill our part of peace agreements and expect the same from #Russia. One last push to set a #NormandySummit in November. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 29 жовтня 2019 р.

Раніше очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.

Нагадаємо, в ОБСЄ назвали розведення сил у Золотому «великим кроком вперед».

Міністерство закордонних справ Німеччини назвало розведення сил у районі Золотого «сигналом надії».

Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.