Оперативні дані. В Україні знову понад 12 тисяч Covid-хворих на добу

Від ускладнень хвороби за добу померли 221 пацієнт

За минулу добу, 30 листопада, в Україні виявлено 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Зазначимо, що напередодні, за добу 29 листопада, коронавірус було виявлено у 9 946 українців. А перед цим майже тиждень медики виявляли від 12 до 16 тисяч хворих на добу.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 470 осіб, а померло від ускладнень через коронавірус 221 пацієнт.

Разом з тим у МОЗ наголосили, що протягом вчорашнього дня від коронавірусної інфекції одужало 10 023 людини.

Також було здійснено тестувань за добу – 62 327 (зокрема методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 745 123 особи;

одужало – 355 172 особи;

летальних випадків – 12 548;

проведено ПЛР-тестувань – 4 562 589.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 72 277 випадків;

Вінницька область – 17 569 випадків;

Волинська область – 24 483 випадки;

Дніпропетровська область – 39 659 випадків;

Донецька область – 23 157 випадків;

Житомирська область – 30 100 випадків;

Закарпатська область – 23 438 випадків;

Запорізька область – 31 608 випадків;

Івано-Франківська область – 37 017 випадків;

Київська область – 38 528 випадків;

Кіровоградська область – 5 382 випадки;

Луганська область – 6 350 випадків;

Львівська область – 46 891 випадок;

Миколаївська область – 18 985 випадків;

Одеська область – 45 838 випадків;

Полтавська область – 22 763 випадки;

Рівненська область – 31 283 випадки;

Сумська область – 29 627 випадків;

Тернопільська область – 28 095 випадків;

Харківська область – 55 702 випадки;

Херсонська область – 10 371 випадок;

Хмельницька область – 29 751 випадок;

Черкаська область – 23 590 випадків;

Чернівецька область – 33 942 випадки;

Чернігівська область – 18 717 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Напередодні Степанов сказав, коли жорсткий локдаун стане неминучим. Він пояснив, що пропозиція щодо введення повного жорсткого локдауну в Україні залежатиме від навантаження на медичну систему кількості госпіталізованих, зокрема від здатності надавати медичну допомогу всім без виключення громадянам.

До слова, Степанов пояснив, чому в Україні треба запровадити тритижневий локдаун.

Як відомо, МОЗ не планує продовжувати карантин вихідного дня.

Нагадаємо, 30 листопада на нараді у президента Зеленського не визначилися з датою введення локдауну.

Як повідомлялося, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

Також стало відомо, що Верховна Рада у п’ятницю, 4 грудня, під час «години запитань» до уряду заслухає главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова через зростання кількості хворих на коронавірус.

Раніше Степанов наголошував, що введення локдауну в Україні розірве ланцюг передачі коронавірусу і може звести захворюваність до нуля. До слова, 27 листопада міністр охорони здоров’я вилікувався від коронавірусу.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

Як відомо, 29 листопада в Україні зафіксовано спад захворювання на коронавірус – хворобу виявили у 9 946 українців. Натомість 28 листопада, в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. А ще днем раніше, 27 листопада, було виявлено 16294 нових випадків хвороби.



