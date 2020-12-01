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    У світі

    Бельгійські вчені створили вакцину від Covid-19 на основі щеплення від жовтої лихоманки

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    Вакцина діяла на імунітет дуже швидко - Бельгійські вчені створили вакцину від Covid-19 на основі щеплення від жовтої лихоманки
    Вакцина діяла на імунітет дуже швидко

    Випробування на ссавцях пройшли успішно, тепер плануються випробування на людях

    Вірусологи Льовенського католицького університету у Бельгії на базі щеплення від жовтої лихоманки створили швидкодіючу вакцину від коронавірусу. Вчені стверджують, що їх вакцина не тільки безпечна, але й ефективна. Її успішні випробування пройшли на тваринах, пише ТАСС.

    Фахівці створили вакцину на основі вірусу YF17D – ослабленої версії збудника жовтої лихоманки. Цей вірус вчені вибрали через те, що його вже використовували для створення вакцин від японського енцефаліту і лихоманки денге.

    У геном YF17D були вставлені фрагменти РНК коронавірусу. Створивши культуру подібних вірусних частинок, вчені перевірили їх дію на мишах, хом'яках і макаках-крильоїдах.

    Вірусологи заявили, що отримана вакцина не тільки виявилася безпечною, але вона ще й діяла на імунітет ссавців незвично швидко.

    «Уже через десять днів після першої ін'єкції вони (вірусні частки, – ред.) змушували імунітет виробляти рекордно багато антитіл», – відзначили фахівці.

    Вчені вважають, що тепер вакцина особливо цікава для подальших клінічних випробувань на людях.

    Нагадаємо, що ще одна вакцина від коронавірусу проходить затвердження у ЄС.

    Крім того, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

    Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

    До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

    Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    Теги: ЄС щеплення імунітет вакцинація вірус коронавірус
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