Бельгійські вчені створили вакцину від Covid-19 на основі щеплення від жовтої лихоманки

Випробування на ссавцях пройшли успішно, тепер плануються випробування на людях

Вірусологи Льовенського католицького університету у Бельгії на базі щеплення від жовтої лихоманки створили швидкодіючу вакцину від коронавірусу. Вчені стверджують, що їх вакцина не тільки безпечна, але й ефективна. Її успішні випробування пройшли на тваринах, пише ТАСС.

Фахівці створили вакцину на основі вірусу YF17D – ослабленої версії збудника жовтої лихоманки. Цей вірус вчені вибрали через те, що його вже використовували для створення вакцин від японського енцефаліту і лихоманки денге.

У геном YF17D були вставлені фрагменти РНК коронавірусу. Створивши культуру подібних вірусних частинок, вчені перевірили їх дію на мишах, хом'яках і макаках-крильоїдах.

Вірусологи заявили, що отримана вакцина не тільки виявилася безпечною, але вона ще й діяла на імунітет ссавців незвично швидко.

«Уже через десять днів після першої ін'єкції вони (вірусні частки, – ред.) змушували імунітет виробляти рекордно багато антитіл», – відзначили фахівці.

Вчені вважають, що тепер вакцина особливо цікава для подальших клінічних випробувань на людях.

Нагадаємо, що ще одна вакцина від коронавірусу проходить затвердження у ЄС.

Крім того, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.