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    В окупованому Криму обміліло водоймище. У мережі з'явилися страшні кадри

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    Водоймище заповнене водою приблизно на п&rsquo;яту частину - В окупованому Криму обміліло водоймище. У мережі з'явилися страшні кадри
    Водоймище заповнене водою приблизно на п’яту частину
    Фото: Анатолій Штефан/Facebook

    Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал

    В окупованому Криму обміліла ще одна водойма. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Крим. Білогірський район. Балановське водоймище. Води мало. Обсяг водосховища 5,1 млн м³, площа водного дзеркала 41 гектар», – розказав Штефан.

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    В окупованому Криму обміліло водоймище. У мережі з'явилися страшні кадри
    В окупованому Криму обміліло водоймище. У мережі з'явилися страшні кадри
    В окупованому Криму обміліло водоймище. У мережі з'явилися страшні кадри
    Фото: Анатолій Штефан/Facebook


    За словами офіцера, зараз водоймище заповнене водою приблизно на п’яту частину.

    Україна забезпечувала до 85 % потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією у 2014 році поставку води на півострів припинили.

    У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху й обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

    Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

    Очільник російського гідрометцентру Роман Вільфанд заявив, що глобальне потепління може стати причиною змін клімату в анексованому Криму. За його словами, окупований Росією півострів стане схожим на пустелю.

    Раніше аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму.

    Теги: Крим окупанти вода водойма
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