У Криму українського політв'язня Яцкіна тримають у нелюдських умовах. Що відомо

У камерному приміщенні, що розташоване в підвалі, повна антисанітарія

Російська окупаційна влада продовжує тортури над нашим співгромадянином Іваном Яцкіним за його проукраїнську позицію. Про це повідомила Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, після закінчення проведення досудового слідства по сфабрикованій справі за надуманим звинуваченням Івана Яцкіна в державній зраді країні-окупанту РФ, його етапували на територію тимчасово окупованого Криму та помістили в СІЗО м. Сімферополя в камеру з нелюдськими умовами.

У камерному приміщенні, що розташоване в підвалі, повна антисанітарія – на стінах грибок та цвіль, а також наявні гризуни та клопи.

«У порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод керівництво СІЗО м. Сімферополя відібрали в нього частину одягу та харчових продуктів та всі ліки, у тому числі знеболювальні, чим позбавили його можливості лікувати захворювання серцево-судинної системи та наслідки від обмороження нижніх кінцівок», – зауважила Денісова.

Крім того, Івану Яцкіну відмовляють у побаченні із сім’єю – дружиною та чотирма неповнолітніми дітьми, зокрема з дочкою, яка народилась коли він перебував у незаконному ув’язненні на території РФ.

«Своїми незаконними діями керівництво СІЗО м. Сімферополя порушило права Івана Яцкіна на життя, на належні умови утримання та на повагу до приватного й сімейного життя, які закріплені статтями 2, 8 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, а також пунктами 10 та 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною й Соціальною радою ООН», – наголошує Уповноважений ВРУ з прав людини.

Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів щодо відновлення прав громадянина України Івана Яцкіна.

Також попрохала Верховного комісара ООН із прав людини пані Мішель Бачелет та Комісара Ради Європи з прав людини пані Дуню Міятович, Голову ОБСЄ пані Анн Лінде та Голову Європейського комітету з питань запобігання катуванням пана Алана Мітчела вжити відповідних заходів задля відновлення порушених прав Івана Яцкіна.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року. Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з окупованого Криму в Москву. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск». За словами адвоката, Яцкіна звинувачують за статтею 275 КК Росії – державна зрада у формі шпигунства.