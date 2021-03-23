«Крим стане пустелею». Москва почала готувати окупований півострів до нового життя

Через окупацію у Криму наразі вже є проблеми з водою

Москва попереджає, що через глобальне потепління кількість опадів у Криму значно зменшиться

Очільник російського гідрометцентру Роман Вільфанд заявив, що глобальне потепління може стати причиною змін клімату в анексованому Криму. За його словами, окупований Росією півострів стане схожим на пустелю. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вільфанд нагадав, що в минулому році на півострові була дуже сильна посуха. «Проблема дефіциту опадів на півдні – це проблема не тільки нинішнього року, а проблема кліматична, оскільки цілий ряд досліджень показують, що у зв'язку з потеплінням клімату відбувається перерозподіл опадів», – сказав він.

Головний російський метеоролог прогнозує, що через глобальне потепління кількість опадів значно зменшиться в південних регіонах РФ. Клімат таких територій буде набувати ще більш вираженого характеру пустель.

Як відомо, після анексії Крим потерпає від нестачі води.

У Криму два водосховища опинилися на межі висихання.

На початку серпня 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові.

Також перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук раніше стверджував, що воду в анексований Крим «можна дати в разі гуманітарної катастрофи». Проте, у березні 2021 року Кравчук заявив, що за ситуацію з водою в Криму, відповідно міжнародного права, несе відповідальність окупант.

Аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму.