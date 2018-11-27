В окупованому Криму суд заарештував трьох поранених українських моряків



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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни

Суд Сімферополя заарештував моряків на два місяці

Підконтрольний Росії Керченський міський суд заарештував на два місяці трьох поранених українських моряків, які постраждали під час нападу російських військових на українські військові кораблі.

Мова йде про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку.

Раніше російська влада стверджувала, що вони перебувають у лікарні.

Джерело: Радіо Свобода