В окупованому Криму суд заарештував трьох поранених українських моряків
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Суд Сімферополя заарештував моряків на два місяці
Підконтрольний Росії Керченський міський суд заарештував на два місяці трьох поранених українських моряків, які постраждали під час нападу російських військових на українські військові кораблі.
Мова йде про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку.
Раніше російська влада стверджувала, що вони перебувають у лікарні.
Як відомо, у списку, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці 25 листопада, який розповсюдили ЗМІ, міститься 24 прізвища українських моряків.
Нагадаємо, 27 листопада слідчі СБУ в Одеській області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ та Збройних Сил РФ, які здійснили напад на українських моряків.
У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.
Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.
Джерело: Радіо Свобода