Військова прокуратура оголосила підозру росіянам, які напали на українських моряків



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Українські катери «Нікополь» та «Бердянськ» і рейдовий буксир «Яни Капу», які захопила РФ

Підозри спрямовано за місцем служби військових РФ, слідство триває

СБУ та військова прокуратура оголосили підозру прикордонникам ФСБ Росії та військовослужбовцям збройних сил РФ, які здійснили напад на українських моряків.

Про це повідомляє у вівторок прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Зазначається, що 27 листопада слідчі СБУ в Одеській області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ та Збройних Сил РФ, які здійснили напад на українських моряків

Кримінальні правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України:

Спікер ГПУ перерахував прізвища російських військових, яким оголошено підозру:

- контр-адміралу С. Станкевичу – начальнику прикордонного управління ФСБ РК та м. Севастополя за ч. 2 ст. 437 КК України;

- віце-адміралу Г. Мєдвєдєву – заступнику керівника Прикордонної служби ФСБ РФ – керівнику департаменту берегової охорони за ч. 2 ст. 437 КК України;

- капітану 1 рангу Р. Ромашкіну – начальнику служби пункту управління ФСБ РФ по РК та м. Севастополь, до складу якого входять ПСКР «Ізумруд» та ПСКР «Дон» за ч. 2 ст. 437 КК України;

- капітану 1 рангу А. Шеіну – заступнику начальника управління -начальнику відділу БО ПУ ФСБ РФ по РК за ч. 2 ст. 437 КК України;

- капітану 2 рангу О. Шатохіну – начальнику служби у м. Керч пункту управління ФСБ РФ по РК за ч. 2 ст. 437 КК України;

- капітану 2 рангу О. Саляєву – командиру прикордонного сторожового корабля ПСКР «Дон» за ч. 2 ст. 437 КК України;

- капітану 3 рангу А. Шипіцину – командиру сторожового корабля «Ізумруд» ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 437 КК України;

- капітану 3 рангу С. Щербакову – командиру малого протичовнового корабля «Суздалець» ч. 2 ст. 437 КК України.

Досудовим слідством установлено, що представники влади РФ та Збройних Сил РФ 20.02.2014 року почали та продовжують вести агресивну війну проти України, внаслідок чого здійснили вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України – Автономну Республіку Крим і м. Севастополь, забезпечили військову окупацію вказаної території та 25.11.2018 року знову здійснили пряму агресію щодо України та її громадян.

Вказані військові особи Прикордонної служби ФСБ РФ та інші військові службові особи Чорноморського флоту РФ координували та організували напад військових кораблів РФ на українських моряків шляхом здійснення артилерійського обстрілу та тарану українських кораблів, внаслідок чого українські військові зазнали поранень та були захоплені разом з військовою технікою.

Досудове розслідування триває, підозри, які повідомлені вказаним особам, спрямовано за місцем служби військовослужбовців Російської Федерації, готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу.

Наразі відомо, що Червоний Хрест намагається потрапити до полонених українських моряків.

Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід».

ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала прізвища трьох військових, які протистояли агресії РФ в Азовському морі.

Окупанти напередодні заявили, що захоплені українці утримуються в «гідних» умовах.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

Натомість «Урядовий кур'єр» опублікував указ про воєнний стан на 60 діб замість 30.