У мережі з'явився повний список захоплених Росією українських моряків



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Російські силовики затримали 24 українських моряки

У списку, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці 25 листопада, міститься 24 прізвища українських моряків.

Повний список за матеріалами слідства оприлюднив у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

Список наводиться мовою оригіналу:

Будзыло Ю.А. Зинченко В.А. Опрыско А.А. Цыбизов С.А. Артеменко А.А. Терещенко В.А. Семидоцкий Е.В. Беспальченко В.А. Шевченко А.А. Варимез В.К. Власюк М.Б. Головаш Б.О. Чулиба С.Р. Мельничук О.М. Небылица Б.П. Костышин В.А. Попов С.Н. Безъязычный Ю.Ю. Мокряк Р.Н. Эйдер А.Д. Сорока В.В. Драч А.Л. Лисовой В.В. Гриценко Д.В

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації скоїли агресивні дії проти трьох українських кораблів, що здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

Наразі відомо, що Червоний Хрест намагається потрапити до полонених українських моряків.

Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід».

Окупанти напередодні заявили, що захоплені українці утримуються в «гідних» умовах.