Російські ЗМІ: главу «Газпрому» хочуть прибрати

Збиток «Газпрому» у 2020 році склав щонайменше 202 мільярда рублів

У 2021 році в російського монополіста «Газпром» може відбутися зміна керівництва. Про це повідомляє газета «Коммерсант». Видання, посилаючись на джерела, вказує, що глава корпорації Олексій Міллер на початку 2021 року, ймовірно, покине свій пост. У травні 2021-го у нього закінчується п'ятирічний договір, більшість джерел газети впевнені, що угоду продовжувати не стануть, отже російська влада задумала прибрати главу компанії.

Чутки про можливу відставку Олексія Міллера ходять не перший рік. Зараз вони активізувалися через останні кадрові перестановки серед губернаторів, чиновників і глав держкомпаній. Фінальною крапкою в кар'єрі Міллера на посаді глави газового монополіста повинна стати історія з будівництвом газопроводу «Північний потік-2», відзначає газета. Ще чутки підігріває і погане фінансове становище компанії: збиток у січні-вересні склав 202 мільярда рублів проти прибутку в 1,1 трильйона рублів роком раніше.

Олексій Міллер керує газовою монополією останні 20 років. За такого «довгожительства» із ним можна порівняти, наприклад, главу «Транснефти» Миколу Токарєва, який очолює її з 2007 року, і з главу «Роснефти» Ігоря Сєчіна: компанією він керує з 2012.

До слова, Росія учетверо збільшила замовлення на транзит газу через Україну. «Газпром» забронював транзитні потужності газотранспортної системи України на 2020 рік на 65 млрд кубометрів, а на 2021−2024 роки - по 40 млрд кубів за правилом «прокачуй або сплачуй». З 1 січня по 20 грудня «Газпром» прокачав через Україну 54,09 млрд кубометрів газу, за весь 2020 рік може транзитувати 56 млрд кубометрів.

Додамо, що США розширили санкції проти «Північного потоку-2», яким опікується «Газпром». Зазначається, що нові заходи спрямовані на компанії, які надаватимуть послуги або фінансування для суден, що працюють на будівництві «Північного потоку-2».

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