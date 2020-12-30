Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників біля Авдіївки

30 грудня серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає

Бойовики обстрілювали українських бійців з гранатометів

Окупанти на Донбасі протягом поточної доби, 30 грудня, обстріляли українських захисників біля Авдіївки з гранатометів. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що поблизу населеного пункту Авдіївка, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає», ─ йдеться у повідомленні.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Наголошується, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

«Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів», ─ інформують у штабі ООС.

Нагадаємо, 29 грудня на Донбасі загинув військовий.

Протягом минулої доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Також зазначимо, що ОБСЄ знайшла на окупованому Донбасі російський радіокомплекс «Житель».

З початку перемир'я місія зафіксувала 4 960 порушень режиму припинення вогню (зокрема 2 080 вибухів, 589 невизначених боєприпасів у польоті, 61 спалах дульного полум’я, 43 освітлювальні ракети, а також щонайменше 2 187 черг і пострілів). Лише за добу ОБСЄ зафіксувала 300 порушень «тиші» на Донбасі. Із них 299 - у Донецькій області, і ще два - на Луганщині.



