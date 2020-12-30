Останні події у Бабиному Яру: російське імперське нахабство вражає

Останні кроки російської команди підтверджують абсолютну аморальність і підступність російського проєкту

Увага! Імперське нахабство вражає!

Сьогодні вранці я отримав вражаюче повідомлення, яке досі не підтверджено.

Програвши локальні бої з громадськістю та Мінкультури по розкопках на Кирилівському православному та єврейському цвинтарям у Бабиному Яру, російський проєкт починає використовувати «козирі».

Стало відомо, що у Київ днями терміново прибув поки ще художній керівник російському проєкту меморіалізаціі Бабиного Яру, відомий російський кінорежисер Ілля Хржановський.

Російська команда зараз робить ставку на дуже сумнівний варіант продовження своєї агресії у Бабиному Яру. Виходячи з отриманої інформації, я можу висловити цілком ймовірну гіпотезу, що російська команда намагається домовитися з Андрієм Єрмаком (це і робив Хржановський), щоб ОПУ натиснув черговий раз на міністра культури і примусив його віддати в оренду увесь Національний заповідник «Бабин Яр».

Риторичне питання: А чому тільки Бабин Яр, а не всю Україну?

От був би подарунок Путіну на тлі всіх провалів російської політики у світі!

Я сказав в нашій останній розмові Яковеру, що вони перейшли межу «добра і зла», і останні кроки російської команди підтверджують абсолютну аморальність і підступність російського проєкту.

Підтримуйте українській проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру!

Зупинимо російську агресію на українську культуру пам’яті!

P.S. Щойно отримав перше, але вагоме, підтвердження всього вище зазначеного.

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