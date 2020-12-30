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    Думки вголос

    Останні події у Бабиному Яру: російське імперське нахабство вражає

    • Йосиф Зісельс

      Громадський діяч і дисидент

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    Йосиф Зісельс закликає зупинити російську агресію на українську культуру пам&rsquo;яті - Останні події у Бабиному Яру: російське імперське нахабство вражає
    Йосиф Зісельс закликає зупинити російську агресію на українську культуру пам’яті

    Останні кроки російської команди підтверджують абсолютну аморальність і підступність російського проєкту

    Увага! Імперське нахабство вражає!

    Сьогодні вранці я отримав вражаюче повідомлення, яке досі не підтверджено.

    Програвши локальні бої з громадськістю та Мінкультури по розкопках на Кирилівському православному та єврейському цвинтарям у Бабиному Яру, російський проєкт починає використовувати «козирі».

    Стало відомо, що у Київ днями терміново прибув поки ще художній керівник російському проєкту меморіалізаціі Бабиного Яру, відомий російський кінорежисер Ілля Хржановський.

    Російська команда зараз робить ставку на дуже сумнівний варіант продовження своєї агресії у Бабиному Яру. Виходячи з отриманої інформації, я можу висловити цілком ймовірну гіпотезу, що російська команда намагається домовитися з Андрієм Єрмаком (це і робив Хржановський), щоб ОПУ натиснув черговий раз на міністра культури і примусив його віддати в оренду увесь Національний заповідник «Бабин Яр».

    Риторичне питання: А чому тільки Бабин Яр, а не всю Україну?

    От був би подарунок Путіну на тлі всіх провалів російської політики у світі!

    Я сказав в нашій останній розмові Яковеру, що вони перейшли межу «добра і зла», і останні кроки російської команди підтверджують абсолютну аморальність і підступність російського проєкту.

    Підтримуйте українській проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру!

    Зупинимо російську агресію на українську культуру пам’яті!

    P.S. Щойно отримав перше, але вагоме, підтвердження всього вище зазначеного.

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Київ скандал Бабин Яр Ілля Хржановський
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