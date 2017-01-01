В окупованому Криму знищують конструктивні особливості Ханського палацу, - активіст

Більше ніколи не можна буде побачити Ханський палац таким, яким він був, каже Едем Дудаков

Кримські активісти зафіксували на фото хід реконструкції, що проводить російська фірма на території Бахчисарайського історико-культурного заповідника в Ханському палаці. На знімках видно, що конструктивні елементи історичної будівлі демонтовані й знищені. Інформацію телепроекту «Крим.Реалії» підтвердив активіст, екс-глава



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Більше ніколи не можна буде побачити Ханський палац таким, яким він був, каже Едем Дудаков

Кримські активісти зафіксували на фото хід реконструкції, що проводить російська фірма на території Бахчисарайського історико-культурного заповідника в Ханському палаці. На знімках видно, що конструктивні елементи історичної будівлі демонтовані й знищені. Інформацію телепроекту «Крим.Реалії» підтвердив активіст, екс-глава Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едем Дудаков, який побував на місці проведення робіт.

«Балки знищені, їх вивезли звідси, частину розпиляли, частину відвезли. Тобто балки ми вже не відновимо, хоча вони самі є об'єктом культурної спадщини, їх потрібно було зберегти. І згідно з даними «УкрНДІреставраціі», потрібно було замінити лише чотири балки, а вони (реставратори – КР) замінили 100%. Це вже непоправно. Ми більше ніколи не побачимо Ханський палац таким, яким ви поки ще його спостерігаєте», – вважає Дудаков.

Проект реставрації підготувала фірма «Кірамет» із Сімферополя, генпідрядник – московська Atta-group. Обидві фірми не мають досвіду в сфері реставрації. Сам проект засекречений, українським експертам не вдалося з'ясувати, де проходив документ обов'язкову експертизу.

«Проводиться робота згідно з якогось проекту, що не оприлюднюється. Досить увійти в комп'ютер і подивитися склад тієї проектної групи, яка працює над цим об'єктом, немає там фахівців із реставрації», – зазначає екс-глава комітету реставрації Департаменту охорони культурної спадщини України Яків Діхтяр.

Самі фірми-виконавці інформацію кримських активістів не коментували. При цьому за роботами в Криму спостерігає Духовне управління мусульман Криму, зауважень тут також не озвучують.

«Сподіваємося, довго ще існуватиме, й весь народ і всі народи Росії приїжджатимуть до нас і, ви бачите, дивуватися цим багатством. Дякуємо. А те, що говориться, сьогодні руйнується – я вам скажу: з місяця в місяць напевно два-три рази відбувається Духовним управлінням контроль і, як бачите, те, що говориться – це політика вже, нас не стосується», – висловився в місцевому ЗМІ муфтій Духовного управління мусульман Криму Еміралі Аблаєв.

У липні 2016 року науково-методична рада підконтрольного Росії Держкомітету з охорони культурної спадщини уряду Криму узгодила проведення першочергових протиаварійних робіт на кількох історичних об'єктах півострова, зокрема, в Ханському палаці в Бахчисараї.

Колишній глава Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едем Дудаков, який побував на місці проведення робіт, вважає, що Ханський палац у Бахчисараї назавжди втратив шанс увійти до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО через проведення російською владою Криму неякісних реставраційних робіт.

У листопаді директор підконтрольного російській владі Криму музею на базі Ханського палацу Мер'єм Сейтумерова повідомила, що протиаварійні роботи ведуться на двох об'єктах палацу – головному корпусі й ханській мечеті, – і припиняти їх не можна. Вона вважає, що експерти ЮНЕСКО можуть відвідати будову й оцінити хід реконструкції.

Ханський палац-музей у Бахчисараї – найвідоміший музей, пов'язаний із історією кримських татар, територія літній резиденції кримських ханів Гіреїв. На території музейного комплексу розташовані палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.