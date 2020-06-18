В онкодиспансері у Рівному виявили Сovid-19
Хірургічний корпус лікарні перебуває на обсервації
У Рівненському обласному онкологічному диспансері підтвердили коронавірусне захворювання Сovid-19 у молодшого медпрацівника. У зв’язку з цим хірургічний корпус закладу перебуває на обсервації.
Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації.
Нині жінка на самоізоляції. У закладі проводять дезінфекцію, хірургічний корпус на обсервації.
«Аби не допустити поширення коронавірусної інфекції, у спеціалізованому закладі методом ІФА-дослідження обстежили 219 працівників. 4 результати виявилися позитивними», - йдеться в повідомленні
Для контролю цим пацієнтам провели ПЛР-тестування, повідомив керівник обласного управління охорони здоров'я Олег Вівсянник.
«Щойно результати будуть готові, тоді визначать контактну групу осіб і заклад відновить роботу у звичному режимі», - наголосив він.
Нагадаємо, у травні главком писав про трагічну історію онкохворої, у якої виявили коронавірус. У лікарні в місті Кагарлик, що на Київщині, померла Людмила Гячас — онкохвора, яка захворіла на Covid-19, і яку медики встигли «викинути» за цей час з трьох лікарень.
Крім того, ВООЗ назвала три категорії пацієнтів, які у першу чергу отримають вакцину від коронавірусу.
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Хворіють17650
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Одужали15447
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Померли966
Як повідомлялося, в Україні станом на 18 червня підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них 15 447 людей одужали, 966 - померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків.