В онкодиспансері у Рівному виявили Сovid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Рівному санітарка онкодиспансеру захворіла на коронавірус

Хірургічний корпус лікарні перебуває на обсервації

У Рівненському обласному онкологічному диспансері підтвердили коронавірусне захворювання Сovid-19 у молодшого медпрацівника. У зв’язку з цим хірургічний корпус закладу перебуває на обсервації.

Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації.

Нині жінка на самоізоляції. У закладі проводять дезінфекцію, хірургічний корпус на обсервації.

«Аби не допустити поширення коронавірусної інфекції, у спеціалізованому закладі методом ІФА-дослідження обстежили 219 працівників. 4 результати виявилися позитивними», - йдеться в повідомленні

Для контролю цим пацієнтам провели ПЛР-тестування, повідомив керівник обласного управління охорони здоров'я Олег Вівсянник.

«Щойно результати будуть готові, тоді визначать контактну групу осіб і заклад відновить роботу у звичному режимі», - наголосив він.

Нагадаємо, у травні главком писав про трагічну історію онкохворої, у якої виявили коронавірус. У лікарні в місті Кагарлик, що на Київщині, померла Людмила Гячас — онкохвора, яка захворіла на Covid-19, і яку медики встигли «викинути» за цей час з трьох лікарень.

Крім того, ВООЗ назвала три категорії пацієнтів, які у першу чергу отримають вакцину від коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

Копіювати код для вставки





Як повідомлялося, в Україні станом на 18 червня підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них 15 447 людей одужали, 966 - померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків.