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    В онкодиспансері у Рівному виявили Сovid-19

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    У Рівному санітарка онкодиспансеру захворіла на коронавірус - В онкодиспансері у Рівному виявили Сovid-19
    У Рівному санітарка онкодиспансеру захворіла на коронавірус

    Хірургічний корпус лікарні перебуває на обсервації

    У Рівненському обласному онкологічному диспансері підтвердили коронавірусне захворювання Сovid-19 у молодшого медпрацівника. У зв’язку з цим хірургічний корпус закладу перебуває на обсервації.

    Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації.

    Нині жінка на самоізоляції. У закладі проводять дезінфекцію, хірургічний корпус на обсервації.

    «Аби не допустити поширення коронавірусної інфекції, у спеціалізованому закладі методом ІФА-дослідження обстежили 219 працівників. 4 результати виявилися позитивними», - йдеться в повідомленні

    Для контролю цим пацієнтам провели ПЛР-тестування, повідомив керівник обласного управління охорони здоров'я Олег Вівсянник.

    «Щойно результати будуть готові, тоді визначать контактну групу осіб і заклад відновить роботу у звичному режимі», - наголосив він.

    Нагадаємо, у травні главком писав про трагічну історію онкохворої, у якої виявили коронавірус. У лікарні в місті Кагарлик, що на Київщині, померла Людмила Гячас — онкохвора, яка захворіла на Covid-19, і яку медики встигли «викинути» за цей час з трьох лікарень. 

    Крім того, ВООЗ назвала три категорії пацієнтів, які у першу чергу отримають вакцину від коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34063
    • Хворіють
      17650
    • Одужали
      15447
    • Померли
      966


    Як повідомлялося, в Україні станом на 18 червня підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них 15 447 людей одужали, 966 - померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків.

    медицина лікарня Рівне хвороби рак коронавірус
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