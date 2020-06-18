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    Оперативні дані МОЗ. Україна знову побила антирекорд захворюваності на Covid-19

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    Загалом за весь час пандемії захворіли&nbsp;34&nbsp;063&nbsp;людини - Оперативні дані МОЗ. Україна знову побила антирекорд захворюваності на Covid-19
    Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини
    Фото: pixabay.com

    За минулу добу зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж учора (758)

    Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж учора (758). З них 61 дитина, а також 66 медпрацівників.

    Було госпіталізовано 195 осіб.

    Зафіксовано 23 летальних випадки (вчора 31).

    При цьому одужали 504 пацієнти (вчора 415).

    Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, з них – 2 506 дитини та 5 716 медпрацівників.

    Загалом одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.

    За попередню добу було здійснено 21 204 тести, з них – 12 106 дослідження методом ПЛР, а також 9 098 ІФА-тестувань.

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 171, на Закарпатті – 74, на Рівненщині – 73.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на ранковому брифінгу зазначив, що за останні дні добова захворюваність збільшилась удвічі – це результат того, що ми, українці повністю скасували карантинні обмеження.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34063
    • Хворіють
      17650
    • Одужали
      15447
    • Померли
      966

    Як повідомлялось, 17 червня Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

    Напередодні стало відомо, що Шмигаль хоче карати за відсутність маски у транспорті та приміщеннях.

    Також у МОЗ заявили, що зростання кількості хворих на Covid-19 не пов’язане зі збільшенням тестів.

    Нагадаємо, станом станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов карантин коронавірус
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