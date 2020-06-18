Оперативні дані МОЗ. Україна знову побила антирекорд захворюваності на Covid-19
За минулу добу зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж учора (758)
Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж учора (758). З них 61 дитина, а також 66 медпрацівників.
Було госпіталізовано 195 осіб.
Зафіксовано 23 летальних випадки (вчора 31).
При цьому одужали 504 пацієнти (вчора 415).
Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, з них – 2 506 дитини та 5 716 медпрацівників.
Загалом одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.
За попередню добу було здійснено 21 204 тести, з них – 12 106 дослідження методом ПЛР, а також 9 098 ІФА-тестувань.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 171, на Закарпатті – 74, на Рівненщині – 73.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на ранковому брифінгу зазначив, що за останні дні добова захворюваність збільшилась удвічі – це результат того, що ми, українці повністю скасували карантинні обмеження.
-
Всього34063
-
Хворіють17650
-
Одужали15447
-
Померли966
Як повідомлялось, 17 червня Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.
Напередодні стало відомо, що Шмигаль хоче карати за відсутність маски у транспорті та приміщеннях.
Також у МОЗ заявили, що зростання кількості хворих на Covid-19 не пов’язане зі збільшенням тестів.
Нагадаємо, станом станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.