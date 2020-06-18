Вінницький митрополит Симеон захворів на коронавірус
Зараження коронавірусом підтвердили під час планового лікування хронічної хвороби
У керуючого Вінницько-Барською єпархією Помісної української церкви митрополита Симеона виявили коронавірусну хворобу.
Про це йдеться на сайті єпархії.
«Під час планового лікування хронічної хвороби був виявлений позитивний результат на Covid-19 у митрополита Вінницького і Барського Симеона», - йдеться у повідомленні.
Митрополит проходить курс лікування під наглядом лікарів.
Особи, які контактували з владикою, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено дезінфекційні заходи.
Нагадаємо, що митрополит Симеон - один з двох архієреїв Московського патріархату, які в 2018 році прийшли на Об'єднавчий собор православних церков України.
У жовтні 2019 року Священний синод Української православної церкви призначив митрополита Симеона головою Синодальної Комісії з питань канонізації святих.
11 листопада 2019 року з благословення митрополита Халкіди Хризостома архієреї Православної церкви України митрополити Вінницький і Барський Симеон та Переяслав-Хмельницький Олександр служили Божественну літургію в храмі біля мощів святого праведного Іоана Руського, що у Греції.
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