Вінницький митрополит Симеон захворів на коронавірус



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Митрополит Вінницький та Барський Симеон

Зараження коронавірусом підтвердили під час планового лікування хронічної хвороби

У керуючого Вінницько-Барською єпархією Помісної української церкви митрополита Симеона виявили коронавірусну хворобу.

Про це йдеться на сайті єпархії.

«Під час планового лікування хронічної хвороби був виявлений позитивний результат на Covid-19 у митрополита Вінницького і Барського Симеона», - йдеться у повідомленні.

Митрополит проходить курс лікування під наглядом лікарів.

Особи, які контактували з владикою, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено дезінфекційні заходи.

Нагадаємо, що митрополит Симеон - один з двох архієреїв Московського патріархату, які в 2018 році прийшли на Об'єднавчий собор православних церков України.

У жовтні 2019 року Священний синод Української православної церкви призначив митрополита Симеона головою Синодальної Комісії з питань канонізації святих.

11 листопада 2019 року з благословення митрополита Халкіди Хризостома архієреї Православної церкви України митрополити Вінницький і Барський Симеон та Переяслав-Хмельницький Олександр служили Божественну літургію в храмі біля мощів святого праведного Іоана Руського, що у Греції.

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