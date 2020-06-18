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    Вінницький митрополит Симеон захворів на коронавірус

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    <span>Митрополит Вінницький та Барський Симеон</span> - Вінницький митрополит Симеон захворів на коронавірус
    Митрополит Вінницький та Барський Симеон

    Зараження коронавірусом підтвердили під час планового лікування хронічної хвороби

    У керуючого Вінницько-Барською єпархією Помісної української церкви митрополита Симеона виявили коронавірусну хворобу.

    Про це йдеться на сайті єпархії.

    «Під час планового лікування хронічної хвороби був виявлений позитивний результат на Covid-19 у митрополита Вінницького і Барського Симеона», - йдеться у повідомленні.

    Митрополит проходить курс лікування під наглядом лікарів.

    Особи, які контактували з владикою, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено дезінфекційні заходи.

    Нагадаємо, що митрополит Симеон - один з двох архієреїв Московського патріархату, які в 2018 році прийшли на Об'єднавчий собор православних церков України.

    У жовтні 2019 року Священний синод Української православної церкви призначив митрополита Симеона головою Синодальної Комісії з питань канонізації святих.

    11 листопада 2019 року з благословення митрополита Халкіди Хризостома архієреї Православної церкви України митрополити Вінницький і Барський Симеон та Переяслав-Хмельницький Олександр служили Божественну літургію в храмі біля мощів святого праведного Іоана Руського, що у Греції.

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