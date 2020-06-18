ВООЗ назвала три категорії пацієнтів, які у першу чергу отримають вакцину від коронавірусу



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У світі станом на 18 червня зафіксовано 8 351 428 випадків зараження коронавірусом

У ВООЗ сподіваються, що цього року буде створено кілька сотень мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - 2 млрд доз

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала категорій людей, які повинні будуть отримати вакцину від коронавіруса в першу чергу. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що попередньо пріоритетний доступ до вакцини буде віддаватися трьом категоріям пацієнтів.

За словами головного вченого ВООЗ Сум'ї Свамінатан, у першу чергу вакцину отримають:

люди, які працюють на передовій у боротьбі з коронавірусом, такі як медики або поліція,

люди з категорії особливо вразливих пацієнтів, в тому числі літні або з супутніми захворюваннями,

люди, які працюють або живуть у місцях з високим ступенем поширення вірусу, таких як в'язниці або будинки для людей похилого віку.

ВООЗ сподівається, що цього року буде створено кілька сотень мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - 2 млрд доз.

«Я налаштована оптимістично. Але розробка вакцин - це складна справа, вона пов'язане з великою невизначеністю. Добре, що у нас багато вакцин і платформ для їх розробки, тому, навіть якщо перша або друга зазнають невдачі, ми не повинні втрачати надію, ми не повинні здаватися», - заявила Свамінатан.

До відома, у світі станом на 18 червня зафіксовано 8 351 428 випадків зараження коронавірусом. За добу - 177 419 осіб, одужало - 4 067 245 осіб (112 066 за добу), померли - 449 047 осіб (5 362 за добу).

Найбільшими епіцентрами поширення коронавірусної інфекції залишаються: США - 2 163 290 випадків (25 559 за добу), Бразилія - 955 377 випадів (32 188 за добу), Росія - 552 549 випадків (7 824 за добу), Індія - 366 946 випадків (12 881 за добу) та Велика Британія - 300 717 випадків (1 117 за добу). Україна знаходиться на 35 позиції антирейтингу, між Швейцарією та Аргентиною.

Як повідомлялося, в Україні станом на 18 червня підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них 15 447 людей одужали, 966 - померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Як повідомлялось, 17 червня Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Напередодні стало відомо, що Шмигаль хоче карати за відсутність маски у транспорті та приміщеннях.

Також у МОЗ заявили, що зростання кількості хворих на Covid-19 не пов’язане зі збільшенням тестів.