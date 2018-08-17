В Пакистані затвердили нового прем’єр-міністра



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Імран Хан очолив уряд Пакистану

Головним завданням Імран Хана стане вирішення економічних проблем

Спікер парламенту Пакистану Асад Кайсер заявив про те, що Імран Хан отримав 176 голосів депутатів і був обраний главою уряду країни. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Його конкурент Шехбаз Шаріф із Пакистанської Мусульманської Ліги Наваз отримав лише 96 голосів. Партія нового очільника уряду PTI контролює 151 мандат в парламенті, де є всього 342 законодавці.

Головним завданням Імран Хана на посаді прем’єр-міністра країни стане вирішення економічних проблем в країні із 208 мільйонами населенням. Так новий глава уряду повинен буде вирішити, чи звертатися до МВФ чи до КНР за отриманням фінансової допомоги, яка потрібна економіці Пакистану.

В імплементації своїх економічних обіцянок Імран Хан буде змушений боротися із сенатом Пакистану, який контролюють опозиційні Пакистанська Мусульманська Ліга Наваз і Пакистанська народна партія. Опозиція звинувачує Імран Хана і армію країни в змові із метою отримання влади. Проте це звинувачення ними заперечується.