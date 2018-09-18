В Польщі на дороги додатково витратять 1,6 млрд. доларів



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Правляча партія хоче посилити свої позиції напередодні місцевих виборів

Уряд Польщі, який контролює партія «Право і справедливість», погодився збільшити витрати на ремонт і обслуговування доріг в країні. Мова йде про ремонт другорядних доріг.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Тому в 2019 році передбачається виділити на дороги регіонального значення 6 млрд. злотих (1,63 млрд. доларів) – в цьому році відповідний показник складає 1,3 млрд. злотих. Загалом же за період 2019-2028 років на дороги місцевого значення міністерство інфраструктури і розвитку Польщі планує витратити 36 млрд. злотих.

В відомстві відзначили безпрецедентність програми. При цьому було наголошено, що попередній уряд за 2009-2015 роки на ці ж самі другорядні дороги витратив лише 5,2 млрд. злотих.

Відповідні заяви були зроблені напередодні місцевих виборів, перший тур яких має пройти 21 жовтня, а другий, у випадку потреби - 4 листопада. Дані вибори мають посилити позиції партії «Право і справедливість».

Не зважаючи на збільшення соціальних витрат, правлячій партії вдалося утримати під контролем дефіцит бюджету, зважаючи на потужний ріст економіки на рівні 4,6%.