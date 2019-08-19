В Португалії пасажирський літак здійснив жорстку посадку
Борт знаходиться в авіапарку компанії з 2009 року
Фото: BC / Flickr
При посадці в місті Понта-Делгада у літака виявилися пошкоджені фюзеляж і шасіПасажирський літак Boeing 757−200 американської авіакомпанії Delta Airlines здійснив жорстку посадку на Азорських островах в Португалії.
Про це повідомляє Lusa з посиланням на джерела.
При посадці в місті Понта-Делгада у літака виявилися пошкоджені фюзеляж і шасі.
За даними Diario de Noticias, літак прибув з аеропорту Нью-Йорка. Через жорстку посадку запланований зворотний рейс до США був скасований.
Як заявив представник авіакомпанії, у результаті події ніхто не постраждав.
«Судно було пошкоджено, і сьогоднішній рейс із Понта Дельгадо був скасований. Пасажири будуть переведені на альтернативні рейси», — сказав представник Delta Airlines.
Видання зазначає, що борт знаходиться в авіапарку компанії з 2009 року.