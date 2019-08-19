В Португалії пасажирський літак здійснив жорстку посадку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борт знаходиться в авіапарку компанії з 2009 року Фото: BC / Flickr

При посадці в місті Понта-Делгада у літака виявилися пошкоджені фюзеляж і шасі

Пасажирський літак Boeing 757−200 американської авіакомпанії Delta Airlines здійснив жорстку посадку на Азорських островах в Португалії.

Про це повідомляє Lusa з посиланням на джерела.

При посадці в місті Понта-Делгада у літака виявилися пошкоджені фюзеляж і шасі.

За даними Diario de Noticias, літак прибув з аеропорту Нью-Йорка. Через жорстку посадку запланований зворотний рейс до США був скасований.

Як заявив представник авіакомпанії, у результаті події ніхто не постраждав.

«Судно було пошкоджено, і сьогоднішній рейс із Понта Дельгадо був скасований. Пасажири будуть переведені на альтернативні рейси», — сказав представник Delta Airlines.

Видання зазначає, що борт знаходиться в авіапарку компанії з 2009 року.