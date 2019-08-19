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    В Португалії пасажирський літак здійснив жорстку посадку

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    Борт знаходиться в авіапарку компанії з 2009 року - В Португалії пасажирський літак здійснив жорстку посадку
    Борт знаходиться в авіапарку компанії з 2009 року
    Фото: BC / Flickr

    При посадці в місті Понта-Делгада у літака виявилися пошкоджені фюзеляж і шасі

    Пасажирський літак Boeing 757−200 американської авіакомпанії Delta Airlines здійснив жорстку посадку на Азорських островах в Португалії.

    Про це повідомляє Lusa з посиланням на джерела.

    При посадці в місті Понта-Делгада у літака виявилися пошкоджені фюзеляж і шасі.

    За даними Diario de Noticias, літак прибув з аеропорту Нью-Йорка. Через жорстку посадку запланований зворотний рейс до США був скасований.

    Як заявив представник авіакомпанії, у результаті події ніхто не постраждав.

    «Судно було пошкоджено, і сьогоднішній рейс із Понта Дельгадо був скасований. Пасажири будуть переведені на альтернативні рейси», — сказав представник Delta Airlines.

    Видання зазначає, що борт знаходиться в авіапарку компанії з 2009 року.

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